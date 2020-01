Grolsch halveert CO₂ emissies

ENSCHEDE - Koninklijke Grolsch N.V. gebruikt sinds 1 januari alleen nog maar 100 procent groene elektriciteit van Europese windmolens voor zowel de Grolsch-brouwerij als dochteronderneming De Klok Dranken.

De CO₂-emissie wordt hiermee met 46 procent (6.700 ton) per jaar gereduceerd. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO₂ die 3000 huishoudens gemiddeld uitstoten per jaar, laat Grolsch weten.

“Vanuit onze ambitie om in 2025 een volledig CO₂ neutrale brouwerij te hebben, ben ik er ongelofelijk trots op dat we hier nu een forse stap in kunnen zetten door over te schakelen op 100 procent groene elektriciteit”, zegt Susan Ladrak, Manager Engineering. “Tegelijkertijd maken we goede voortgang met de volgende stappen, waaronder het vervangen van ons aardgas door duurzamere alternatieven. Hierbij werken we intensief samen met verschillende partners in de regio. We vinden het onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een betere, groenere en circulaire wereld.”

Bron: Levensmiddelenkrant