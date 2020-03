Groothandels openen deuren voor consumenten

(CORONANIEUWS) LEIDSCHENDAM – Groothandels nemen maatregelen nu supermarkten het erg druk hebben en de horecagelegenheden zijn gesloten. Daarom zijn de deuren nu ook geopend voor consumenten.

Het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, maakt bekend dat zelfbedieningsgroothandels in de loop van vandaag de deuren openen voor consumenten. Deze openstelling maakt onderdeel uit van het noodpakket dat de levensmiddelensector eerder deze week presenteerde aan minister-president Mark Rutte. Het CBL heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geïnformeerd over deze noodzakelijke stap om de voedselvoorziening op peil te houden. Het betreft een tijdelijke openstelling gedurende de Corona crisis.

Vanaf vandaag zijn de zelfbedieningsvestigingen van Sligro, Makro en Zegro geopend voor iedereen, dus ook voor klanten die geen ondernemer zijn of klantenkaart hebben. Er is van veel artikelen voldoende voorraad en een voordeel is dat gangpaden breed zijn en er voldoende afstand kan worden gehouden ten opzichte van andere klanten. Het kan zijn dat er een maximum aantal klanten tegelijk de vestiging in mag bij te grote drukte. Aankopen doen in groothandels werkt anders dan boodschappen doen in een supermarkt. Daarom wordt particulieren die de groothandels bezoeken door middel van instructies uitgelegd waar zij op moeten letten. Sligro, Makro en Zegro verzoeken klanten om de Corona maatregelen en instructies te respecteren. Bij voorkeur komen klanten tijdelijk zo veel mogelijk alleen naar de vestigingen.



Bron: Out.of.Home Shops / Levensmiddelenkrant