Grote foodbedrijven pakken in voor Voedselbank

ROTTERDAM – De Nederlandse Voedselbank krijgt de week voor kerst hulp met het inpakken van 36.250 kerstpakketten. Honderden medewerkers van Unilever, Shell, Riedel, Bidfood, Upfield, NIBC, Dr. Oetker en Mars werken mee aan de kerstactie die Unilever negen jaar geleden begon.

De pakketten zijn bestemd voor huishoudens die afhankelijk zijn van de voedselbanken in heel Nederland en bevatten voedingsmiddelen waarmee zij de feestdagen met dierbaren kunnen vieren. Op woensdag 11 december helpt ook voedselbank-ambassadeur René Froger mee.

Leonard de Mol van Otterloo, Unilever Nederland: “Het is triest dat huishoudens in Nederland afhankelijk zijn van de voedselbank. Toch zijn we blij dat we rond de feestdagen iets extra’s voor hen kunnen doen en dat andere bedrijven zich in de loop van de tijd bij ons hebben aangesloten. Samen bereiken we nog meer gezinnen.”

Extra initiatieven

Pien de Ruig van Voedselbanken Nederland: “In Nederland leven bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Hoewel heel veel mensen in aanmerking komen voor voedselhulp, maakt lang niet iedereen gebruik van de voedselbank. Sommigen weten niet van ons bestaan. Anderen denken dat ze niet in aanmerking komen omdat ze bijvoorbeeld werken of eigen vermogen hebben, en weer anderen schamen zich. We zijn dan ook een aantal extra initiatieven gestart om deze mensen te bereiken. Zeker rond de feestdagen is voedselhulp van groot belang.”

Bron: Out.of.Home Shops/Levensmiddelenkrant