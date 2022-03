Group of Butchers neemt Menken Fresh Food over

TILBURG – De Menken Keuken wordt onderdeel van Group of Butchers, de aandeelhouders van de twee partijen zijn hierover tot overeenstemming gekomen. De overname is goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Zij stellen dat er na de overname voldoende concurrentie overblijft.

Het productportfolio van Group of Butchers hiermee uitgebreid op het gebied van private label assortiment in salades, dips en tapas. Ook verstrekt dit de positie binnen het ambachtelijk snijden en verpakken van verse vleeswaren. Group of Butchers is opgericht in 1997. De afgelopen jaren sloten elf familiebedrijven aan bij het bedrijf. Ze leveren ambachtelijk bereide vleeswaren en vleesproducten, kant-en-klaarmaaltijden, vegetarisch producten, soepen en salades aan supermarkten in Nederland, Duitsland en België.

Bundeling van krachten

Remko Rosman, ceo van Group of Butchers: “Door deze overname kunnen we onze klanten nog beter en completer bedienen. We kijken er naar uit om samen met de nieuwe collega’s van De Menken Keuken onze klanten dagelijks de lekkerste producten te beleveren.” De directie van De Menken Keuken, Martijn Meskers en Jack Kessels, is erg tevreden met de combinatie met Group of Butchers: “Ons prachtige bedrijf maakt straks deel uit van het sterke team van Group of Butchers. De bundeling van onze krachten garandeert de continuïteit van ons bedrijf en maakt het De Menken Keuken mogelijk om verder te innoveren voor onze klanten.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops