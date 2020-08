Hak schaalt productie Hollandse kidneybonen op

GIESEN – Groente- en peulvruchtenfabrikant Hak heeft in vijf jaar tijd de teelt van grote kidneybonen van Hollandse bodem naar 25 procent gebracht. De oogst van dit jaar was goed voor een productie van enkele tientallen tonnen.

Het Nederlandse klimaat is niet ideaal voor de teelt van exotische bonen, maar de kennis van Zeeuwse telers van kapucijners en bruine bonen blijkt goud waard. Volgens Hak is de kwaliteit van de Hollandse kidneyboon gelijk aan de Noord-Amerikaanse variant, maar is de oogstopbrengst per hectare minder. Door het succes en de kwaliteit van de teelt wil Hak in de aankomende jaren de productie stapsgewijs opschroeven.

"Hak streeft er naar om in de toekomst zoveel mogelijk van de exotische bonensoorten in Nederland te telen. Minimaal 85 procent van de groenten en peulvruchten van Hak komen binnen een straal van 125 kilometer van de fabriek in Giessen vandaan", zegt Marko Wolthuis, fieldman en agrotechnoloog van Hak.

Bron: Levensmiddelenkrant