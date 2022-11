Hak verovert de markt met verse groenten

GIESSEN – Het is voor het eerst in 70 jaar dat Hak de retailmarkt betreedt met verse groenten. Onder het label ‘Hak Fresh’ worden verse gegrilde en geroosterde ovengroenten op de markt aangeboden. Picnic heeft daarbij de primeur. De onlinesupermarkt is tot nu toe de enige waar Hak deze producten aanbiedt.

Naast de potten en stazakken van Hak, zijn nu ook verse gekoelde groenten verkrijgbaar. Het gaat om twee varianten ovenschalen: een schaal met ‘gegrilde ratatouille van courgette, paprika, rode ui en provençaalse kruiden’ en een schaal met ‘geroosterde kerrie-bloemkool met gegrilde wortel’.



Ambitie

Hak markeert hiermee een volgende stap in de ambitie om consumenten meer groenten te laten eten. Nicole Freid, Directeur Marketing & Innovatie, zegt hierover het volgende: “Onze missie is om zoveel mogelijk mensen te helpen meer groenten en peulvruchten te eten, op ieder moment van de dag. Met deze ovengroenten voegen we een nieuwe manier toe om groenten eten makkelijker en lekkerder te maken.” Rogier Hilkes, Directeur van Hak Fresh vult aan: “De afgelopen tijd heeft in het teken gestaan van experimenteren, leren en waarmaken. We zijn al even bezig met verse groenten, maar het is voor het eerst dat we nu ook verse producten kunnen aanbieden aan de consument. De tijd is nu aangebroken om onze vers-strategie verder uit te rollen. De introductie van deze ovenproducten laat zien dat we er klaar voor zijn.”

Productie

Hoewel Hak bekend staat om de productie in Giessen, ligt de productiefaciliteit van Hak Fresh in Den Bosch. Van daaruit maakt Hak al enkele jaren verse groenteproducten voor het out-of-homekanaal. De locatie is onlangs volledig aangepast om ook vernieuwende verse groenteproducten te kunnen maken voor consumenten.

Uitbreiding

In eerste instantie heeft Picnic de primeur met de verse ovengroenten, al is de ambitie van Hak om het concept volgend jaar uit te breiden naar andere supermarkten.

Bron: Levensmiddelenkrant