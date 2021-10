Hands Off My Chocolate introduceert vegan bites

HILVERSUM – Het bite-sizeschap krijgt gezelschap van plantaardige bites en wel in de smaken Peanut, Crispy en Popcorn. De chocolade voor de vegan knabbels is op basis van rijstmelk en de bites zijn palmolievrij.

De verschillende smaken zijn niet voor niets gekozen: ze moeten de concurrentie aangaan met de populairste bite-sizes van het schap. De Peanut-variant bestaat uit een geroosterde pinda, waaromheen een laagje vegan chocolade ligt met daarover weer een gekleurd crunchy laagje. De Crispy bites hebben een luchtige, knapperige kern en zijn eveneens met vegan chocolade en een gekleurd laagje overgoten. De laatste soort bestaat uit popcorn die is omhuld met vegan chcolade. Een testpanel beoordeelde de bites als minstens even lekker als die van ‘gewone’ melkchocolade, aldus de fabrikant.



Missie

De vegan chocolade van Hands Off is voorzien van een internationaal geregistreerd productkeurmerk (het V-Label), dat garandeert dat er geen ingrediënten met een dierlijke oorsprong zijn gebruikt. Voorts stelt Hands Off in haar persbericht dat het cacaoboeren in diverse landen in Afrika ondersteunt via Cocoa Horizons. Deze leren onder meer hoe ze hun grond op duurzame wijze kunnen bewerken en zouden een premium prijs voor hun cacaobonen ontvangen. “Binnen onze duurzame en maatschappelijke missie blijven we ons continue inzetten voor verbeteringen voor mens, maatschappij en de planeet”, aldus Hands Off oprichter Kitty Smeeten.

Bron: Levensmiddelenkrant