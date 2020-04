Harvest House verduurzaamt emmers en shakers

MAASDIJK - Harvest House heeft de PET-emmers en -shakers van snackgroenten vervangen door rPET verpakkingen. rPET is een plastic vervaardigd uit gerecycled PET en is 100% recyclebaar. Door deze stap bespaart Harvest House flink op water en vermindert de CO2-uitstoot met 21% per jaar. Dat staat gelijk aan de uitstoot van bijna 50.000 autokilometers, goed voor ruim 11 rondjes rond de aarde.