Walmart innoveert op het gebied van conversational commerce

‘Hé Siri, de boter is op’

BENTONVILLE - Hoe kunnen we de spontane ingevingen van onze klanten vertalen naar een concrete boodschappenmand vol producten? In haar broedplaats Store No8 onderzoekt de Amerikaanse retailformule Walmart wat de mogelijkheden zijn van voice shopping en text shopping.

Store No8 is de plek waar Walmart zich stort op het winkelen van de toekomst en een van de takken binnen deze denktank is conversational commerce, waar stem- en tekstgestuurd winkelen in ontwikkeling is. Want klanten houden ervan om met merken te praten, meent Dominique Essig, vice president of conversational commerce bij Store No8.

Tijd besparen

Gemiddeld besteden gezinnen twee uur per dag aan huishoudelijke taken, heeft Essig begrepen. Hoe kunnen we het onze klanten makkelijker maken, zodat ze die kostbare tijd aan hun gezin kunnen besteden, vragen zij en haar team zich af. “Dat is onze focus bij de ontwikkeling van conversational commerce”, legt Essig vervolgens uit in Voice Talks, een YouTube-kanaal voor en over de voice-techwereld. Ze vervolgt: “In de eerste plaats willen we ze tijd laten besparen. Daarnaast helpen we ze kiezen. We zorgen ervoor dat de klant overal kan shoppen – of die zich nu thuis bevindt, in de winkel of elders – en we vinden het belangrijk dat de conversatie op natuurlijke wijze verloopt.”

Walmart stort zich op het winkelen van de toekomst.

Groei

Walmart werkt sinds 2018 samen met Google aan de implementatie van voice shopping, gaat Essig verder. Het werd eind 2020 gelanceerd en wordt voortdurend gemonitord om door te ontwikkelen. Voice shopping heeft inmiddels een enorme groei doorgemaakt en die is niet meer te stuiten. In de video spreekt Essig uit dat ze verwacht dat voice shopping in 2030 goed is voor 30 procent van de omzet. Dan zullen de klanten van Walmart overal en altijd hun boodschappenwensen doorgeven – bijvoorbeeld wanneer ze met hun handen deeg staan te kneden en zich realiseren dat de boter nu echt op is. Met “Hé, Siri” of “OK, Google” openen ze de Walmart-app en in no time ligt er een pakje boter in het mandje. En laat dat nou ook nog het favoriete merk van de klant zijn.

Tekst

Bestaat voice shopping al een tijdje (drie jaar is een eeuwigheid in de snelle techwereld), text shopping is de nieuwste loot aan de boom van Walmart. Klanten hoeven niet door lange lijsten te scrollen, maar maken met een simpel tekstbericht hun wensen kenbaar. Ook weer op de meest natuurlijke wijze, dus alsof ze met hun vrienden chatten. ‘I need dish soap’ en ‘add 3 avocados to my cart’ zijn voldoende om de mand te vullen. En met ‘Book earliest pick up time tomorrow’ is ook dat deel van de boodschappen geregeld.

Text shopping is nu al mogelijk bij de innovatieve retailreus, maar alleen nog voor Android-gebruikers.

Bron: Levensmiddelenkrant