Heineken boekt omzetgroei in de eerste helft van 2021

AMSTERDAM – Heineken ziet de omzet stijgen als gevolg van de versoepelingen van de coronamaatregelen. De bierbrouwer sluit de eerste helft van 2021 af met een omzet van 9,97 miljard euro. Wel spreken ze voorzichtigheid uit over de stijgende grondstofprijzen. Heineken gaat ervan uit dat de resultaten lager zullen uitvallen dan in 2019.

De bierbrouwer boekte het afgelopen halfjaar een netto-omzet van bijna 10 miljard euro, een organische groei van 14,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Verder verdubbelde de operationele winst van 827 miljoen euro in de eerste helft van 2020 naar 1,6 miljard in het eerste deel van 2021. Er werd 9,6 procent meer volume verkocht in het afgelopen halfjaar.

Cider en 0.0

De volumeverkoop van cider groeide tot 2,2 miljoen hectoliter, met hoge cijfers in Zuid-Afrika, Rusland en Mexico. Laag en 0.0 procent alcohol is gegroeid naar 7,5 miljoen hectoliter. Met name in Europa was de groei van bijna 10 procent groot, in Amerika verdubbelde het volume. De grootste verkoop binnen deze markt was van Heineken 0.0, en wordt aangevuld door producten als Desperados Virgin Mojito en Lagunitas non-alcoholisch IPA.

Uitzicht

Dolf van den Brink, voorzitter van de raad van bestuur en ceo bij Heineken, legt uit dat de coronacrisis de grootse impact heeft op de markten in Azië en Afrika. Dit zal volgens hem invloed blijven hebben op de groei: “We verwachten dat sommige markten zich geleidelijk herstellen, terwijl andere beperkingen blijven invoeren totdat vaccinaties breder worden uitgerold.” Daarnaast verwacht de fabrikant meer druk te voelen van de stijgende grondstofprijzen in de komende periode. Hier verwachten ze in 2022 iets van te gaan merken.

