Heineken brengt Italiaanse Birra Moretti op Nederlandse markt

LEIDEN - Birra Moretti, meer dan 160 jaar geleden opgericht in Udine, is een authentiek Italiaans fris en soepel bier en vanaf nu op de Nederlandse markt. Heineken heeft dit merk naar Nederland gebracht.

Het subtiele aroma van citrus zorgt voor een balans in de smaak en het bier is te combineren mat authentiek Italiaanse gerechten. Vanaf deze week is Birra Moretti verkrijgbaar in de supermarkt. Birra Moretti en Birra Moretti Zero komen zodra de horeca heropent ook breed beschikbaar in horecazaken in heel Nederland.



Variëteit

Yvonne de Liefde, marketing manager Birra Moretti: "De biersector in Nederland bruist en de liefde voor het lager- en pilssegment is ontzettend groot. Nog steeds is dit veruit de grootste biercategorie in Nederland. En net bij speciaalbier is ook binnen de lagercategorie behoefte aan variëteit, van lokale tot internationale bieren en verschillende smaken. In het afgelopen jaar hebben we gezien dat, zeker tijdens de sluiting van de horeca, consumenten op zoek gaan naar kwaliteitsproducten. Juist nu genieten we extra van de momenten met familie en zetten we graag iets extra lekkers op tafel. Met Birra Moretti bieden we een nieuw bier binnen het lagersegment, gebrouwen volgens een receptuur dat sinds 1859 bijna onveranderd is gebleven. We hebben in Nederland een mooi portfolio met sterke bieren, variërend in smaak en met of zonder alcohol. Dit versterken we met de toevoeging van dit authentiek Italiaanse bier dat je direct in Italiaanse sferen brengt. In de supermarkt en restaurants zul je Birra Moretti veelal in combinatie zien met bijpassende gerechten, daarmee laten we zien dat goed bier en lekker eten ook in de lagercategorie samengaan."



Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops