Heineken draait bijna 300 miljoen verlies

ZOETERWOUDE – Heineken heeft in het eerste half jaar van 2020 een verlies gedraaid van 297 miljoen euro. Het is voor het eerst sinds de kredietcrisis dat de fabrikant een verlies noteert. Nu heeft het alles te maken met de coronacrisis. De omzet daalde met 16,4 procent en biervolumes daalde met 11,5 procent.

“Het eerste half jaar van 2020 werd gedefinieerd door ongekende uitdagingen”, zegt ceo Dolf van den Brink, die pas sinds juni voorman is bij de multinational. Naast de verliezen die Heineken incasseert vanuit de horeca wereldwijd, ziet de topman dat Heineken 0.0 nog steeds groeit. “Met dubbele cijfers”, zegt Van den Brink in het FD. “Twintig jaar geleden was bier een stabiele markt, nu gaan ontwikkelingen sneller. Daarom moeten we ook snel inspelen op wensen van klanten. Dat is in het verleden niet altijd het geval geweest.”

Voorzorg

Verder draait de fabrikant een verlies van 137 miljoen euro op kredieten en voorschotten aan klanten. “Dat is deels uit voorzorg, maar het is onvermijdelijk dat een aantal horecabedrijven in de problemen komt en mogelijk failliet gaat”, aldus de ceo in het Financieele Dagblad.

In de Telegraaf belooft Van den Brink tot slot dat er dit jaar geen ontslagen gaan vallen, ondanks bezuinigingen binnen het bedrijf.

Bron: FD / Telegraaf