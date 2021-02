Heineken en ISS Facility Services verlengen

LEIDEN – Heineken Nederland en ISS Facility Services hebben hun samenwerking verlengd. ISS is al sinds 2017 verantwoordelijk voor de facilitaire diensten op de Heineken-kantoren en productielocaties. De komende tijd zullen de partijen aan de slag gaan met de nieuwe werkmethode, waarvoor scherpere afspraken gemaakt konden worden gebaseerd op de lessen van de afgelopen jaren.

Het nieuwe contract bevat duidelijkere afspraken over taken en verantwoordelijkheden over en weer, waar de afgelopen maanden hard aan is gewerkt door beide partijen. “Een mooie volgende stap in onze samenwerking”, stelt Linda van Donk, manager HR Heineken Netherlands supply. “We hebben nu veel scherper inzicht in de onze business behoeften, de ISS dienstverlening én de toegevoegde waarde en bijbehorende kosten.”

Behalve dat de processen nu duidelijker en eenvoudiger zijn, zijn ook de governance en facturatie scherper gesteld en komt er een nieuw performance management systeem. Tot grote tevredenheid van Seth Halkes, directeur sales, excellence centre & corporate affairs ISS Facility Services: “Het bijzondere van dit nieuwe contract is, dat wij elkaar hebben weten te overtuigen dat een nieuwe inrichting van onze samenwerking nodig is om het beste in elkaar naar boven te halen en samen succesvol te zijn.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops