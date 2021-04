Heineken lanceert Holland Heineken Hemd

AMSTERDAM – Heineken is het eerste bedrijf die met iets komt voor de oranjezomer. Heinekendrinkers krijgen dit jaar een Holland Heineken Hemd om aan te doen tijdens festiviteiten als Koningsdag en de F1 race op Circuit Zandvoort.

Deze zomer komen verder het EK voetbal en de Olympische Spelen op Nederlanders af. Voor al deze evenementen is het hawaïhemd voorzien van diverse sportsymbolen, kronen en de Nederlandse leeuw. Ook is het borstzakje voorzien van een Nederlandse vlag met daarop de eerste regels van het volkslied. Het kledingstuk is gemaakt van gerecyclede PET-flessen.

Traditie

Volgens de brouwerij is ons kikkerland wereldkampioen uitdossen bij grote sportwedstijden en toernooien. “Het Holland Heineken Hemd past dan ook naadloos in een lange reeks van oranje kledingstukken en attributen”, zegt Els Dijkhuizen, marketingdirecteur Heineken Nederland.

Prijzen

Ieder exemplaar is voorzien van een unieke code waarmee de consument korting op Heineken producten kan krijgen of andere gadgets mee kan winnen. Ook behoort toegang tot de uitverkochte F1 race in Zandvoort tot de prijzen. Het item is vanaf deze week in de supermarkt in S/M of L/XL verkrijgbaar, bij aanschaf van een 9-pack Heineken (Original of 0.0) bier in blik voor €7,99.

Bron: Levensmiddelenkrant