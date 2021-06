Heks’nkaas Vegan biedt plantaardige alternatief

UTRECHT – Vegan Heks’nkaas is vanaf deze week bij ruim 800 Albert Heijn winkels verkrijgbaar. Met deze lancering wordt het plantaardige kaasschap verder uitgebreid. Met de introductie van de plantaardige variant Heks’nkaas is dit het eerste bekende Nederlandse kaasmerk dat een vegan optie introduceert. ProVeg verwacht dat dit een doorbraak betekent voor plantaardig kaas in Nederland.

Ook Westland Kaas en het Bel Nederland komen binnenkort met plantaardige producten. De afgelopen twee jaar groeide de supermarktverkopen van vegan kaas met 400 procent tot een markt van bijna 5 miljoen euro. Hoewel dit in vergelijking met de totale kaasafzet bescheiden is, zijn de verwachtingen voor komende jaren hoog.

Consumentenonderzoek

Veerle Vrindts, directeur van ProVeg Nederland: “Uit ons consumentenonderzoek bleek dat meer keuze in plantaardige kaas bovenaan het wensenlijstje stond van de consument die plantaardige producten koopt. We horen van mensen die willen stoppen met dierlijke producten vaak dat ze kaas het moeilijkste vinden om op te geven. Tot nu toe was door het beperkte aanbod een probleem. Dankzij de introductie van Heks’nkaas Vegan en wordt die drempel een stuk lager. Het is de fabrikant gelukt een exacte kopie te maken van hun originele product.” Ulrike IJsseldijk, productontwikkelaar bij Heks’nkaas, vertelt over de uitdaging: ‘Voor de ontwikkeling was het in stand houden van de kenmerken van Heks’nkaas Origineel het allerbelangrijkst. Doordat in de originele versie diverse ingrediënten zitten was het een flinke uitdaging. De smaak, textuur, geur en kleur wilden we exact hetzelfde houden, maar dan op plantaardige basis. En dat is gelukt. Ik ben trots op het resultaat.”

Bron: Levensmiddelenkrant