HelloFresh introduceert Green Chef Nederland

AMSTERDAM – HelloFresh Benelux introduceert een meer verfijnde maaltijdbox Green Chef in Nederland. De box met gezondere gerechten is samengesteld door gecertificeerde diëtisten en kan worden gespecialiseerd volgens de persoonlijke dieetwensen van de consument. De maaltijdboxenleverancier zet hiermee een belangrijke stap in diens globale groeistrategie.

Met de introductie van Green Chef in Nederland biedt HelloFresh een antwoord op de vraag van Nederlandse consumenten naar gezondere gerechten binnen een specifiek dieet. Deze doelgroep kon tot op heden nog niet voldoende worden bediend. De consument heeft de keuze uit zes verschillende dieetvoorkeuren, te weten: veganistisch, vegetarisch, pescotarisch, flexitarisch, koolhydraatarm en keto.



Green Chef

HelloFresh is, sinds de overname van Green Chef in 2018, uitgegroeid tot één van de meest succesvolle maaltijdboxaanbieders in de Verenigde Staten. Na de uitbreiding in het Verenigd Koninkrijk in 2021 introduceert HelloFresh de boxen van Green Chef nu ook in Nederland.

Pauwel Wiertsema, ceo van HelloFresh Benelux is enthousiast over de introductie van Green Chef in Nederland. “Als bedrijf bevinden we ons in een periode van sterke groei en het is noodzakelijk dat we ons aanbod blijven diversifiëren om nieuwe en aantrekkelijke keuzes aan te bieden aan zowel ons huidige klantenbestand als aan diegenen die we tot nu toe nog niet aanspreken”, aldus Wiertsema. Hij vervolgt: “We zijn zeker dat dit meer gemak, gemoedsrust en variatie zal brengen voor die consumenten.”

Marktleider

HelloFresh boekte over boekjaar 2021 een recordomzet van 5,99 miljard euro. Dat is stijging van ruim 60 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Naar verwachting zal de lancering van Green Chef de marktleider positie versterken omdat HelloFresh hiermee een grotere groep aanspreekt.



Bron: Levensmiddelenkrant