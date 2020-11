HelloFresh noteert recordgroei

BERLIJN – In het derde kwartaal steeg het aantal klanten, bestellingen en bezorgingen van HelloFresh allen tot recordhoogtes. Het bedrijf profiteert sterk van de internationale lockdown maatregelen vanwege COVID-19, maar ceo Dominik Richter denkt niet dat deze ontwikkeling tijdelijk is. “De trend om meer thuis te eten is geaccelereerd, maar wij zien de drijfveren hiervoor permanent worden.”

De kwartaalcijfers van HelloFresh laten zien dat het bedrijf inmiddels beschikt over een basis van vijf miljoen actieve klanten, wat maar liefst 91,5 procent meer is dan in het derde kwartaal van 2019. Het toenemende aantal klanten zorgt logischerwijs ook voor meer bezorging, iets wat Richter tevreden stemt. “We zijn heel trots om vijf miljoen consumenten wereldwijd van 162 miljoen maaltijden te hebben voorzien. Ondanks lastige omstandigheden konden we in onze producten en service blijven investeren.”

De 162 miljoen bezorgde maaltijden is een stijging van 135,1 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Afgezet tegen het aantal bestellingen – dat met 114 procent steeg tot 19,5 miljoen – kan er dus geconcludeerd worden dat HelloFresh niet alleen meer actieve klanten aan zich heeft weten te binden, de klanten bestellen ook meer maaltijden per bestelling. Een trend die onder Hellofresh-klanten in zowel de Verenigde Staten als in Europa te zien is.

“Consumenten zullen blijven vertrouwen op e-commerce om veilig en gemakkelijk hun boodschappen te doen. Ze zullen voorlopig ook vanuit huis blijven werken en daarom ook thuis eten. In het derde kwartaal werden veel lockdown maatregelen versoepeld en ook in deze periode zag HelloFresh een sterke groei in het aantal klanten en hun betrokkenheid bij het bedrijf.” Voor het bedrijf is dit een sterke aanwijzing dat het gegroeide marktaandeel van het bedrijf blijvend is.

Bron: Levensmiddelenkrant