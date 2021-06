HelloFresh uitgeroepen tot Beste Werkplek

AMSTERDAM – HelloFresh is als tiende geëindigd op de Best Workplace 2021 lijst. Organisatie Great Place to Work Nederland onderzoekt jaarlijks organisaties op basis van de mate van vertrouwen, trots en plezier. Van de 111 aangemelde organisaties zijn de hoogst scorende bekroond met de titel Best Workplace 2021. HelloFresh behaalde de tiende plaats in de categorie Best Medium Workplace.

De maaltijdboxleverancier blinkt voornamelijk uit in onderlinge verbondenheid en plezier met elkaar, blijkt uit het onderzoek.

Medewerkers

Ontwikkeling van medewerkers is een belangrijk punt voor het jonge bedrijf, zo stel ook Pauwel Wiertsema, ceo van HelloFresh Benelux: “De beste omgeving bieden voor onze mensen zodat zij zowel aan onze missie kunnen bijdragen als zichzelf kunnen ontwikkelen, is een prioriteit sinds we zijn gestart als bedrijf. Het is fantastisch dat we zelfs in deze periode de erkenning krijgen en zijn heel trots dat wij als eerste maaltijdboxleverancier tot de top 10 Best Medium Workplaces 2021 van Nederland behoren.”

Inclusie en diversiteit

Er wordt binnen het bedrijf aandacht besteed aan diversiteit en inclusie. In 2020 is de leverancier in samenwerking getreden met ‘Diversiteit in Bedrijf’, hierbij is een akte getekend waarin wordt beloofd verder te werken aan diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Zo staan ze ook stil bij evenementen als Internationale Vrouwendag en Pride maand. Dat deze acties vruchten afwerpen blijkt ook uit de cijfers van het onderzoek: 94 procent van de medewerkers geeft aan volledig zichzelf te kunnen zijn op de werkvloer.

Bron: Levensmiddelenkrant