HelloFresh zet 6 miljard euro om in 2021

BERLIJN – De maaltijdbezorger heeft in 2021 de omzet met 61,5 procent zien stijgen ten opzichte van 2020, naar 6 miljard euro. Deze groei is behaald door het stijgende aantal klanten en hogere gemiddelde waarde per order.

HelloFresh was het afgelopen jaar actief in 17 landen. Vorig jaar startte het bedrijf in Noorwegen, Italië en Japan. Het complete klantenbestand is gegroeid van 5,3 miljoen naar 7,2 miljoen. De brutowinst bedroeg 527,6 miljoen euro.

Uitbreiden

Ook worden er stappen gemaakt in een nieuwe markt: kant-en-klaarmaaltijden. Dit deden ze door de Amerikaanse Factor in 2020 over te nemen en het jaar erop de Australische kant-en-klaarmaaltijdenproducent Youfoodz. Deze categorie heeft sindsdien flinke groei doorgemaakt. Hiermee wil het bedrijf zijn marktbereik uitbreiden. Met een blik op de toekomst investeert HelloFresh in langetermijngroei, onder andere door uit te breiden in nieuwe regio’s en het technologie en dataplatform te versterken. De verwachting voor 2022 is een omzetgroei tussen 20 en 26 procent. “2021 was opnieuw een jaar van geslaagde groei en uitbreiding voor HelloFresh. We hebben in beide segmenten een heel betekenisvolle groei geboekt, ondanks de zware benchmark omdat 2020 een jaar van ongeziene lockdowns was", zegt Dominik Richter, medeoprichter en ceo van HelloFresh. “We leggen de basis om onze middellangetermijndoelstellingen te behalen en ‘s werelds meest toonaangevende groep voor ‘food solutions’ te worden", gaat hij verder.

