Hema brengt nieuw assortiment prijswinnende wijnen

AMSTERDAM - Ook dit jaar is bij Hema een vernieuwd assortiment met prijswinnende wijnen in het schap te vinden. Geheel in de trend van duurzaamheid kan de consument bij deze formule ook voor de hoogst beoordeelde vegan en natuurvriendelijke wijnen terecht.

Van de nieuwe wijnen is maar liefst 90 procent van het assortiment gelauwerd door wijnjournalisten Harold Hamersma en Nicolaas Klei. Alle wijnen zijn ook online te bestellen, waardoor de consument niet de deur uit hoeft in coronatijd. De wijninkopers van Hema hebben rekening gehouden met de relevante wijngebieden en druivenrassen. Op deze manier wil Hema ervoor zorgen dat de consument altijd een fles met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding kan kopen.

Het assortiment is aangevuld met een aantal organic, vegan en natuurvriendelijke wijnen. Hema speelt hiermee in op de groei van deze categorie producten. De natuurvriendelijke wijnen zijn bijvoorbeeld gemaakt zonder dat er schadelijke middelen in de wijngaard gebruikt worden. Het wijnschap van Hema krijgt ondersteuning van een wijnwijzer; zo kan de consument hulp krijgen bij het maken van een goede keuze. Marry Jansen, woordvoerder van Hema: “Hema is voor iedereen, dus wij vinden een totaalaanbod van wijnen met voldoende keuze aan druivensoorten en wijnregio’s belangrijk.”

Bij Hema zijn biologische en vegan wijnen al jaren verkrijgbaar, maar volgens Jansen is hier sinds 2018 meer focus op gekomen. “Wijnen kunnen ongeschikt zijn voor een veganistisch dieet, omdat er dierlijke eiwitten gebruikt worden om de wijn te klaren of te filteren. Wij maken het nu gemakkelijker voor de consument om hierop te kunnen selecteren, zowel in de winkels als online.”

Duurzaamheid

Hema richt zich steeds meer op duurzaamheid en laat dit zien in meerdere categorieën. Bij food komt het duurzaamheidsbeleid van Hema tot uitdrukking in de gekozen grondstoffen, de producten en terugdringen van verspilling. Jansen: “Wij bieden een assortiment dat inspeelt op de vraag van onze klanten. Zoals minder suiker in snoepgoed of vegan en vegetarische producten. Ook gebruiken we al jaren alleen maar natuurlijke kleur- en geurstoffen in ons gebak en snoepgoed. Daarnaast werkt Hema in steeds meer filialen samen met Too Good To Go om voedselverspilling te reduceren.

OokWorst

De vegetarische variant op de iconische Hema rookworst, de OokWorst, is volgens Jansen zeer enthousiast ontvangen. “Wij zijn erg blij met alle reacties en ook met de eerste verkoopresultaten. De OokWorst is ontstaan omdat onze klanten ernaar vroegen, zowel in de winkels als via social media. Het laatste jaar hebben we meer vaart gezet achter de ontwikkeling. Samen met de leverancier hebben wij een vegetarische rookworst ontwikkeld die qua geur, smaak en vorm een waardig alternatief moest zijn voor de reguliere rookworst. Collega’s en een extern proefpanel hebben de worst getest tot de uiteindelijke OokWorst zoals deze nu in het schap ligt. Een worst met dezelfde U-vorm en kruiding als onze reguliere rookworst.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.