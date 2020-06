Hema en Casino breiden samenwerking uit

AMSTERDAM – Hema opent dit jaar nog 40 shop-in-shops bij Casino-filialen en hypermarkten in Frankrijk. De twee partijen intensiveren hiermee hun partnership. De Hollandse retailer geeft aan dat deze stap past in de strategie om uit te groeien naar een wereldmerk.

Hema is al langer bekend in Frankrijk, waar inmiddels 76-winkels zijn gevestigd. Het assortiment is sinds september vorig jaar ook verkrijgbaar bij filialen van Franprix in en rond Parijs. Tjeerd Jegen, ceo Hema: “We krijgen veel positieve reacties van klanten omdat onze artikelen in de schappen van Franprix liggen. We zien ook dat die samenwerking bijdraagt aan de bekendheid van Hema in Frankrijk. Veel klanten die voor het eerst met ons kennismaken doordat ze onze artikelen in de supermarkt zien liggen, komen daarna naar onze winkels en online. Dit effect zal alleen nog maar groter worden door de shop-in-shops in supermarkten en hypermarkten van Casino. Deze samenwerking is een volgende stap in onze multi-channel strategie die ertoe leidt dat we uitgroeien van een traditionele retailer naar een internationaal merk.’



Bron: Levensmiddelenkrant