Hema en Lekkerland vernieuwen samenwerking

SON – Lekkerland blijft de komende jaren de logistieke partner van Hema als het gaat om de bevoorradingsketen van voedingsmiddelen. Beide bedrijven werken al sinds 2006 samen. In de vernieuwde samenwerking gaan beide partijen een aantal nieuwe projecten realiseren.

“Voor HEMA leveren we van wijn tot rucola, van rookworst tot koffie, pepernoten, chocoladeletters en biefstuk”, aldus Olaf Gockel, sales directeur bij Lekkerland Nederland. “De afgelopen jaren heeft Lekkerland laten zien, ook met de golvende vraag van Hema, in seizoen periodes, dat we deze pieken en dalen goed opvangen in ons netwerk waar Hema deel van uitmaakt.”

Lekkerland Nederland levert volgens Gockel op deze manier een bijdrage aan de strategie en missie van Hema, het creëren van een beter alledaags leven in een mooiere wereld.

Optimaliseren

Esther Moolenaar, manager planning food bij Hema: “We zijn blij dat we met Lekkerland de samenwerking hebben vernieuwd en hebben vertrouwen dat we samen onze supply chain nog meer kunnen optimaliseren en de beschikbaarheid verder verhogen. Daarmee gaan we de Hema-klant iedere weer dag blij maken met ons verrassende assortiment eten en drinken.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops