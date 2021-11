‘Hema gaat inhaalslag maken’

AMSTERDAM - Een nieuwe strategie moet Hema weer onmisbaar maken in het leven van haar klanten. De warenhuisketen heeft drie kernpunten geformuleerd waar het de komende tijd in gaat investeren. In de eerste plaats kiest het voor een omnichannelaanpak in de eigen winkels en digitale kanalen. Daarnaast moet de focus gaan liggen op ‘onderscheidende producten die langer meegaan en duurzaam zijn’. Ook zal de samenwerking met Jumbo verder worden uitgebouwd.

Ceo Saskia Egas Reparaz: “Dankzij de nieuwe aandeelhouders is Hema weer financieel gezond. Nu gaan we werken aan de toekomst. En daar beginnen we onmiddellijk mee! Hema wordt echt weer Hema.” De investering in winkelbelevenis en winkelgemak waarover de keten spreekt, zal zowel digitaal zijn als zichtbaar op de winkelvloer. “We hebben de investeringsruimte om een inhaalslag te maken en dat is nodig ook, want de digitale ontwikkelingen gaan razendsnel”, verduidelijkt persvoorlichter Frederike van Urk. Ze vervolgt: “We laten er geen gras over groeien: we hebben de ambitie om 80 procent van onze klanten in 2024 een nieuwe winkelbeleving aan te kunnen bieden. Na jaren van overleven kunnen we eindelijk verbouwen en vernieuwen. We kunnen weer ondernemen. Ambitieus? We geloven erin en zijn er klaar voor.”

Pilots met Jumbo

Ook de foodcategorie krijgt een make-over. Van Urk: “We zijn nog steeds de grootste banketbakker van Nederland en onze rookworsten zijn niet weg te denken, maar toch lopen we soms een beetje achter op foodgebied. Gelukkig hebben we een broertje, Jumbo, dat gespecialiseerd is in food. We willen nog meer gaan kijken hoe we elkaar kunnen versterken, en daarom starten we binnenkort met pilots. Die zullen worden uitgerold op plekken waar beide formules niet heel dicht op elkaar bestaan. Het is fijn om bij elkaar in de keuken te kijken en samen te werken in een tijd waarin de concurrentie moordend is.”

Er zijn nog geen richtinggevende concepten voortgekomen uit deze initiatieven, stelt Van Urk, en Jumbo zal vooralsnog geen versproducten verkopen bij Hema.

