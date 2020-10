Hema opent vernieuwd concept in Leidschendam

LEIDSCHENDAM – Donderdagochtend 29 oktober opent Hema ceo Tjeerd Jegen om tien uur het nieuwste filiaal in Leidschendam. Phillip Mes, landendirecteur Hema Nederland, is blij met de nieuwe Hema waarin de nieuwste concepten te vinden zijn. “Het uitrollen van het nieuwe winkelconcept is een belangrijk onderdeel van de groeistrategie van Hema.”

De uitrol van het nieuwste winkel- en restaurantconcept van Hema begint in Westfield Mall of the Netherlands, aan Duindoorn 16 te Leidschendam. De foodafdelingen en het restaurant zijn verder ontwikkeld onder de naam ‘Hema keuken’, waarbij vers en gezond eten centraal staat. Het restaurant beschikt over balies waar salades, broodjes, smoothies, en verse soepen worden bereid. De gerechten bestaan uit volledig natuurlijke ingrediënten en zijn geheel naar eigen receptuur ontwikkeld.

Hema wil hiermee inspelen op de stijgende vraag naar verse en gezonde maaltijden. Op de begane grond kunnen bezoekers terecht bij het ‘food to go’ voor een broodje met een drankje, die eenvoudig mee te nemen zijn. Vanwege de coronamaatregelen is het restaurant nog niet geopend. De ‘food to go’ afdeling op de begane grond is wel geopend voor afhaalproducten en de bekende rookworst.

Nieuw concept

Volgens het nieuwe concept moeten de Hema-klanten hun producten beter kunnen gaan vinden en daarom staan alle dames- en herenmode, producten voor de badkamer, keuken, baby en woonkamer bij elkaar in zogenaamde werelden. Dit zorgt voor overzichtelijkere afdelingen die de filialen een frisse uitstraling moeten geven. Daarnaast moet het nieuwe Hema-concept een ‘thuisgevoel’ aan de consument geven. Zo is de babywereld voorzien van een ingerichte babykamer om consumenten te inspireren en is er op de schrijfwarenafdeling een studiehoekje.

Landendirecteur Mes stelt bijzonder trots te zijn op het nieuwe Hema-concept: “In de afgelopen tijd is het nieuwste Hema winkel- en restaurantconcept uitgebreid getest in Nederland en België. In deze testperiode ontvingen we veel positieve reacties van consumenten en medewerkers. Al deze nieuwe concepten zijn nu terug te vinden in Leidschendam. Het uitrollen van het nieuwe winkelconcept is een belangrijk onderdeel van de groeistrategie. Die bestaat uit het verbeteren van de prestaties in onze kernmarkten Nederland en België, internationale groei met partners en de groei van de Hema-onlinekanalen.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops