Hema opent webshop in Mexico

AMSTERDAM/MEXICO – Mexicaanse consumenten kunnen vanaf vandaag online Hemaproducten kopen. Via hemamx.com kunnen 4.000 producten van het Nederlandse bedrijf in Mexico worden aangeschaft.

De webshop is een eerste stap voor Hema om in Latijns-Amerika voeten aan de grond te krijgen. In februari kondigde Hema aan om in Mexico fysieke winkels te openen, maar door de huidige pandemie is die koers gewijzigd. Het plan is nu om eerst online bekendheid te creëren, waarna fysieke winkels zullen volgen. In 2025 wil het warenhuis over tweehonderd winkels in Mexico beschikken.

Dutch lifestyle

De producten op zijn ontworpen in Amsterdam en volledig in Hemastijl. Onder andere keuken-, beauty- en studieproducten kunnen Mexicaanse consumenten nu uitproberen. Ook biedt de site kleding voor elke leeftijd. Daarnaast promoot ‘Hema Dutch’ lifestyle door bij de producten Nederlandse woorden te laten zien, zoals ‘gezelligheid’, ‘lekker’ en ‘hè hè’.

Ceo Hema Tjeerd Jegen is blij dat het merk Hema in Mexico gelanceerd wordt: “We geloven dat onze producten goed zullen passen bij de behoefte van de Mexicaanse consument, om hun leven makkelijker, leuker en beter te maken. Het introduceren van ons merk in Latijns-Amerika is de volgende stap in onze multi-channel strategie om van een traditionele retailer te veranderen in een wereldmerk.”

Bron: Levensmiddelenkrant