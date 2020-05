Hema organiseert 30ste eigen designwedstrijd

AMSTERDAM – Hema kondigt de 30ste editie van de Hema Design Contest aan. De winkelketen nodigt Nederlanders uit een slimme, duurzame oplossing voor in huis te ontwerpen. De wedstrijd loopt tot 20 september.

Consumenten krijgen de opdracht een oplossing te ontwerpen ‘die de tijd die je met dierbaren thuis doorbrengt beter, leuk en makkelijker maakt’. Het warenhuis speelt hiermee in op een deze corona-periode waarin consumenten meer thuis zijn. “Hema houdt van het dagelijks leven en thuis is belangrijker dan ooit”, aldus Milou Pikaart, hoofd Design bij Hema. “Er wordt geleerd, gewerkt, gespeeld, gekookt, gesport, allemaal op één plek. En wij denken dat dit steeds normaler gaat worden. Dit vraagt om nieuwe oplossingen, die je op verschillende manieren kunt gebruiken.”

Bloemetje

Hema wil dat het winnende ontwerp niet alleen klantgericht, maar ook multi-inzetbaar, duurzaam of circulair en écht Hema is. Hema organiseert de Hema design contest sinds 1983. Eerdere edities leverde producten op als de le lapin fluitketel en de 103% vaas, om ook een afgebroken bloemetje nog een mooie plek te geven.

Deze editie is bedoeld voor iedereen met affiniteit voor design. De TU Delft, de Willem de Kooning Academie en Technische Universiteit Delft, Willem de Kooning Academie Rotterdam en Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht hebben de wedstrijd in hun lesprogramma opgenomen.

Carrière

Studenten krijgen de mogelijkheid om een ontwerp te maken, waar ze vervolgens ook studiepunten voor ontvangen. “Wij zijn ontzettend trots dat onze design contest onderdeel is van het lesprogramma van vooraanstaande designinstituten in Nederland. We willen hiermee jong talent een kans beiden om al vroeg in hun carrière na te denken over duurzame en innovatieve oplossingen die voor een breed publiek interessant kan zijn”, aldus Fabeel Butt, innovatiemanager Hema.

Amsterdam

Naast een juryprijs wordt er dit jaar ook een publieksprijs uitgereikt. Eind september vindt de grote finale plaats op het hoofdkantoor van Hema in Amsterdam. De designers krijgen dan de kans om hun design te presenteren aan de jury. Wie dit jaar in de jury zal plaatsnemen wordt op een later moment bekend gemaakt. Uiteindelijk ligt het winnende ontwerp in 2021 bij Hema in de winkels.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops