Hema rolt nieuw winkelconcept verder uit

AMSTERDAM – Hema opent op 20 mei een vernieuwde winkel aan het Bos en Lommerplein in Amsterdam. De winkel is ingericht volgens het allernieuwste Hema concept waarbij alle producten bij elkaar staan in “werelden”.

De indeling in werelden moet in één keer duidelijk maken waar klanten moeten zijn in het 400 vierkante meter tellende warenhuis. Hema zegt verder dat de winkel is voorzien van de nieuwe inrichting, waardoor het een warme en duurzame uitstraling krijgt.

Locatie

Hema opent zijn deuren aan het Bos en Lommerplein, omdat zij nog geen winkel hadden rondom dat plein. Ook de vernieuwing van het BoLo-winkelcentrum en de aantrekkelijkheid van het gebied heeft bijgedragen aan de keuze om op die locatie een winkel te openen.

Volgens Philip Mes, landendirecteur Hema Nederland: “Het laatste Hema-concept geeft nog een extra speciaal tintje aan de nieuwe winkel. In de afgelopen tijd is het winkelconcept uitgebreid getest onder klanten in Nederland en België. Tijdens de testperiode hebben we veel positieve reacties gekregen van zowel klanten als van medewerkers. Het uitrollen van het nieuwe winkelconcept is een belangrijk onderdeel van de groeistrategie van Hema, die bestaat uit het versterken van de winkels in de kernmarkten Nederland en België, internationale groei via partners en online groei.”

Bron: Levensmiddelenkrant