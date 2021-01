Hema schrapt alle bestellingen bij leveranciers

AMSTERDAM - Hema heeft het moeilijk en schrapt per direct alle bestellingen die het tot half april had lopen bij zijn leveranciers. Ook wordt de betalingstermijn voor alles wat al geleverd is met dertig dagen verlengd. Dat meldt Trouw op basis van een brief van de directie.

De brief, in handen van Trouw, is maandag verstuurd aan de belangrijkste leveranciers van Hema in Azië. Het gaat in deze situatie om een ‘eenzijdige aanpassing’ van de afspraken om een ‘stabiele en solide’ relatie tussen het bedrijf en zijn leveranciers te waarborgen.

Er zou echter geen sprake zijn van acute geldnood. In de brief stelt commercieel directeur Trevor Perren, ondertekenaar van de brief, dat er veel mensen thuis werken en dat de capaciteit voor het verwerken van facturen daardoor flink is afgenomen. Het schrappen van de lopende orders zou komen omdat er simpelweg niet genoeg ruimte is om nieuwe voorraden op te slaan.

Groot verlies

Volgens een woordvoerder verliest Hema wekelijks 10 miljoen euro tijdens de lockdown, maar zal het bedrijf niet snel omvallen. Grote voorraden uit december blijven liggen en daarom is er geen ruimte om nieuwe voorraden te laten leveren.

Bron: Trouw