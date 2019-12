Winnaar Gouden Partner: ‘Intersnack streeft naar categorie optimalisatie’

DOETICHEM - In september 2019 verrichtte Levensmiddelenkrant onderzoek naar prestaties van leveranciers van Chips, Noten & Zoutjes. De Supermarktorganisaties beoordeelden 17 leveranciers op de criteria rendementsbijdrage, omzetprestatie, meedenken op niveau assortimentsgroep en succes van introducties. Intersnack neemt de prijs voor rendementsbijdrage mee naar huis.

Ferdy Breukink, commercial manager brands bij Intersnack, vertelt dat ze “zeer vereerd” met deze verkiezing zijn. “We werken elke dag aan het vergroten van de relevantie van onze merken. Hierin worden we al jaren gesteund door onze retailpartners. Het is dan een extra beloning om als Gouden Partner te worden verkozen. Ik denk dat we onderscheidend zijn doordat we zorgen voor groei in de segmenten waarin we actief zijn. Dit zorgt er tevens voor dat de gevestigde orde scherp moet blijven. Dit samen leidt tot een positieve omzet en marge ontwikkeling van de categorie. Nico Kanen, category development manager, vult aan: “We realiseren toegevoegde waarde door met onze merken onderscheidende marktposities in te vullen, zoals met Pom-Bär, het familiemerk bij uitstek in de categorie. Een ander voorbeeld is de rol van Chio in het borrelnoten, waarin wij met onze Chio Bites propositie een nieuw segment voor borrelmixen hebben neergezet. Ons hoogtepunt in de periode van medio 2017 tot halverwege dit jaar is dan ook de voortdurende groei van onze merken in combinatie met de getoonde waardering van onze retail partners.”

Advies

Volgens Kanen heeft elke shopper zijn eigen behoefte, die ook nog eens per shopping mission verschilt. Als advies aan retailers, om het rendement te verbeteren, vindt Kanen het daarom “van belang de optimale balans tussen premium-, mainstream- en retailer merken te vinden en te houden. Daarnaast is confrontatie op de winkelvloer voor deze categorie natuurlijk uitermate belangrijk om impulsaankoop te stimuleren. In onze categorie is het extra belangrijk om shoppers te blijven stimuleren om te kopen. Dat kan op verschillende manieren. Zowel in het schap als daarbuiten. Een afprijzing is hiervoor niet altijd nodig. Promoties zonder afprijzing zijn bewezen effectief.” De methode om het partnership met supermarktorganisaties opbouwend te houden, aangezien inkoopgesprekken op het scherpst van de snede plaatsvinden, is volgens Breukink dat voor beide partijen voordelen te behalen moeten zijn. “Dit kan door goed te begrijpen hoe de verdien modellen eruitzien en de belangen van onze retailpartners goed te kennen. Het is ons doel om per partner te streven naar een optimalisatie van de categorie gebaseerd op de specifieke behoeftes. Doordat wij zowel A-merken en retailer brands produceren kunnen wij met klanten op alle niveaus in de categorie samenwerken.”

Inkopersreactie Hendrik Visser senior category manager Deen

"Intersnack groeit al jaren ver boven de markt binnen de categorie Chips & Snacks. Mede wegens de lancering van diverse succesvolle innovaties, maar tevens door de ludieke commercials creëren ze onderscheid. Met de slogan 'Snack to the future - het nieuwe lekker' blijven ze binnen de categorie innoveren op allerlei fronten. Hiermee is Intersnack een terechte winnaar! Gefeliciteerd."

Bron: Levensmiddelenkrant