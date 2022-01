Heylen Group investeert in Euro Fresh Foods

HERENTALS – De Heylen Group heeft een belang genomen in Euro Fresh Foods, distributiepartner voor Europese zuivelproducenten en supermarktketens. De Belgische industriële holding, Heylen Group, investeert in ambitieuze bedrijven en ondernemers.

Het Belgische bedrijf gaat samen met de huidige aandeelhouder Think2Act het management en de groei van de onderneming ondersteunen. Seppe Onsea van Heylen Group: “We zijn bijzonder verheugd om het partnership aan te gaan met Think2Act en het managementteam om één van de meest toonaangevende distributeurs en categorieleiders in het private label zuivel segment verder uit te bouwen. Het productportfolio is de voorbije jaren aanzienlijk uitgebreid en een uiterst efficiënte logistieke speler in de koudeketen gecreëerd. Samen zullen we nu verder bouwen op deze sterke basis om de positie van Euro Fresh Foods in Europa te versterken.”

75 jaar expertise

Euro Fresh Food (EFF) bestaat al meer dan 75 jaar expertise in de logistiek van de koudeketen. De jarenlange ervaring heeft gezorgd tot sterke partnerschappen in de gehele waardeketen. De distributeur brengt een assortiment zuivelproducten van zo’n dertig leveranciers op de markt. Om hun zuivelaanbod en marktpositie te verbeteren is het bedrijf gespecialiseerd in het aanbieden van huismerken en C-merken voor foodretailers en foodserviceklanten.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops