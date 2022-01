Hoogvliet en Groene Hart verstevigen samenwerking

Van elk Streekproduct is makkelijk te achterhalen van welke boer of teler het afkomstig is. (Foto: Hoogvliet)

‘Klanten vinden het steeds interessanter en belangrijker waar hun eten vandaan komt’

[SPECIAL: BOEREN EN TELERS] BLEISWIJK - Al sinds 2010 werkt Hoogvliet samen met de Groene Hart Coöperatie voor de levering van lokale producten. Vera Vermeij, projectmedewerker category management, vertelt meer over de Groene Hart Streekproducten, de uitbreiding van het assortiment en de toekomst van het regionale ‘Streek’-label.

Hoe verloopt de samenwerking met de Groene Hart Coöperatie?

“In 2010 zijn we de samenwerking met de Groene Hart Coöperatie gestart. We begonnen met de verkoop van boerenkaas van verschillende boeren uit het Groene Hart. Deze kazen sneden we toen nog zelf in de winkels. Ik ben al sinds de start van dit assortiment betrokken, destijds als assistent category manager vers. Al snel zijn we gaan uitbreiden met vruchtensappen, eieren en zuivel; stuk voor stuk producten die met veel passie en op ambachtelijke wijze worden gemaakt. Daarna hebben we agf, vleeswaren en brood toegevoegd en sinds deze week ook vers vlees. De samenwerking met de coöperatie is goed, we hebben veel contact en sparren over toekomstige kansen en verbeteringen. Zo hebben we vorig jaar samen met de Groene Hart Coöperatie een volkorenbrood ontwikkeld dat gemaakt wordt van baktarwe uit het Groene Hart. Het wordt gemalen bij een molen in die streek en in onze eigen bakkerij wordt er een prachtig puur volkorenbrood van gemaakt. Inmiddels zijn er zo’n 35 boerderijen/producenten aangesloten bij de Groene Hart Coöperatie. Hoogvliet biedt als supermarktketen de Groene Hart Streekproducten exclusief aan in onze regio. Je komt de producten ook tegen bij landwinkels en natuurwinkels.”

Wat is het belang van regionale producten voor Hoogvliet?

“Als regionale supermarktketen vinden we het belangrijk om producten die van dichtbij komen te kunnen aanbieden. We merken dat de klanten het steeds interessanter en belangrijker vinden om te weten waar hun eten vandaan komt. Zij waarderen ook een puur en eerlijk product. Zelf vinden we het fijn om de boeren in onze regio een warm hart toe te dragen.”

Wat is het sterkste punt van de Streekproducten?

“De producten komen van dichtbij en zijn met liefde en passie ambachtelijk gemaakt. We weten precies welke boer of tuinder het product heeft gemaakt. De hardlopers van dit label zijn eieren, volkorenbrood en -bolletjes, uien, spruiten en melk.”

Welke Streekproducten staan er nog op de planning?

“We bekijken of we honing, fruitplanten en verse soep uit het Groene Hart kunnen gaan toevoegen. We zouden graag het assortiment nog wat uitbreiden. Lokale producten zijn hot!”

Worden de afspraken rechtstreeks met de boeren gemaakt of gaat dit via de coöperatie?

“De afspraken worden gemaakt met de coöperatie. Wij kennen veel van de boeren wel persoonlijk en krijgen ook rondleidingen als er bijvoorbeeld weer een nieuwe boerderij is aangesloten. Ontzettend leuk is dat.”

Worden de boeren aangespoord om op duurzame wijze te werken?

“De agrarische sector is altijd al bezig met duurzaamheid. Het werken met de natuur, dieren en seizoenen vraagt om duurzame oplossingen en de aangesloten bedrijven mogen zelf bepalen op welke manier ze dat doen. Vanuit Hoogvliet of de coöperatie zijn hier geen richtlijnen voor opgesteld. De producten moeten een ESPN-certificering (Erkend Streekproduct Nederland) krijgen. Hierbij zijn duurzaamheid en biodiversiteit belangrijk. Elke producent is verplicht om deze certificering te verkrijgen.”

Moeten boeren en telers aan bepaalde eisen voldoen om bij Hoogvliet in het schap te komen?

“Het bedrijf moet liggen in het Groene Hart en de producten moeten op de eigen bedrijven worden verwerkt. Daarnaast moeten ze voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en meewerken aan audits of controles. De producten worden aangeleverd op ons dc en gaan van daaruit naar de winkels toe.”

Hoe wordt boeren een eerlijke prijs beloofd zonder dit door te rekenen naar de klant?

“We zorgen voor een gezond verdienmodel voor iedereen in de keten. De boer krijgt een goede prijs voor z’n product. De verkoopprijs van Streekproducten ligt hoger dan reguliere producten, maar dat is logisch. Het gaat om pure en eerlijke producten, die kleinschalig worden geproduceerd.”

De nieuwste aanwinst in het Streekassortiment is het verse vlees van slagerij Lempers uit Linschoten. Wat voor producten zijn dit precies?

“De nieuwe producten binnen de categorie vers vlees worden door ambachtelijke slager Ferry Lempers in Linschoten verwerkt, en dat proef je. Het is echt slagerskwaliteit vlees, zonder onnodige toevoegingen. Het zijn prachtige slagersproducten, waaronder hamburgers en slavinken. Er is zelfs een Streekidel, een verse frikandel uit de streek, en verder gemarineerde procureur- en filetlapjes, ook heerlijk voor op de barbecue. Wij hadden al een samenwerking met deze slagerij, omdat zij de vleeswaren van Streek maken. Daar komen sommige klanten speciaal voor naar Hoogvliet. We zijn erg blij dat we nu ook vers vlees van Lempers kunnen aanbieden.”

