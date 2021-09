Hoogvliet gaat Respeggt eieren verkopen

BLEISWIJK – Hoogvliet verkoopt vanaf 2 oktober Respeggt eieren in 54 van haar vestigingen. Respeggt zet zich in tegen het doden van mannelijke kuikens.

Hoogvliet zegt hiermee een stap te maken in dierenwelzijn binnen de eierketen. In vergelijking met de conventionele vleeskuikens, gaat het mesten van hanen die afstammen van legrassen heel langzaam en leveren ze bovendien weinig vlees. Daardoor worden miljoenen mannelijke kuikens gedood, is te lezen op de website van Respeggt.

Oplossing

De Respeggt eieren zijn vrije-uitloopeieren en zijn herkenbaar door het hartvormige Respeggt-logo op de verpakking en soms ook op de eieren zelf. Rutger van den Bout, commercieel directeur bij Hoogvliet, is blij met deze stap. "Veel klanten weten niet dat binnen de eierketen mannelijke kuikens gedood worden. Dankzij de oplossing van Respeggt is een eerste stap gezet om dit leed te voorkomen. De samenwerking met Respeggt past binnen de verduurzaming van ons eierenschap. Zo hebben we er twee jaar geleden voor gekozen alle eieren van ons Hoogvliet-merk te voorzien van het Beter Leven-keurmerk met één of twee sterren."

Voorkomen

Respeggt voorkomt op twee verschillende manieren het doden van kuikens. Bij de eerste methode wordt voor de geboorte van de kip onderzocht of er een haantje of hennetje in het ei zit. Als er een haantje in het ei zit, wordt het broedproces voor de geboorte nog afgebroken. Deze worden uiteindelijk verwerkt tot diervoeding. De andere methode zorgt ervoor dat de haantjes geboren worden en samen met de Respeggt-hennen op een diervriendelijke manier groot worden gebracht. De haantjes worden daarna verwerkt tot vleesproducten. Ze worden broederhanen genoemd: het zijn de broers van de Respeggt-leghennen.

Bron: Levensmiddelenkrant