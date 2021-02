Hoogvliet introduceert vernieuwde kids-karakters

BLEISWIJK – Hoogvliet steekt haar kids-karakters in een nieuw jasje en voegt een nieuw karakter aan de ‘High Five’ groep toe. De actie sluit aan bij de ambitie van de formule om de meest kindvriendelijke supermarkt van Nederland te zijn.

Hoogvliet zet dit jaar daarom extra in op haar jongste klanten. De vrienden van Hoogvliet zijn al bekend van de poppentheaters in de winkels en het jaarlijks terugkerende Vakantie Doeboek.

Kinderen van 3 tot 8 jaar kunnen op speelse wijze kennis maken met de vrienden van High Five in het Winterdoeboek, welke de klant bij een besteding van 10 euro gratis krijgt. High Five karakters zullen regelmatig terug komen in uitingen en middelen van Hoogvliet, zoals een maandelijkse strip in het magazine Boodschappen, in de reclamefolder, op kleur- en knutselplaten en in campagnes rondom feestdagen. Op een speciale kids-website zijn alle (win)acties, kleurplaten en poppenliedjes uit de theaters terug te vinden.

Bron: Levensmiddelenkrant