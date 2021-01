Hoogvliet kiest voor duurzame display Mr. Flexx

ALPHEN AAN DEN RIJN – Het herbruikbare displaysysteem Mr. Flexx is vanaf deze week bij Hoogvliet supermarkten te vinden. De display zal gebruikt worden voor promotie van A-merken en huismerken van de supermarktorganisatie.

Vanaf week 2 dit jaar heeft Hoogvliet de zogenaamde Mr. Flexx Premium geïntroduceerd in alle aangesloten supermarkten. Het systeem heeft overtuigd door door de combinatie van een maximale CO 2 -reductie, eenvoud van het modulaire systeem en simpel onderhoud. Ook zijn er opties voor creativiteit en merkbeleving die de doorslag gaven voor Hoogvliet.

Presentatie

Jos Verhaegen, unit manager bij Hoogvliet, is zeer content met de ingebruikname: “De samenwerking met Brandwise en Vlastuin is een belangrijke stap om nog duurzamer en efficiënt gebruik te maken van second-placement-displays in onze supermarkten. Dankzij Brandwise is er 100 procent executie, kunnen we met deze impactvolle displays sturen op maximale verkopen én gooien we veel minder karton weg.” Naast de daarmee gepaarde kostenreductie is het ook mogelijk om te wisselen in presentatiemogelijkheden, door te variëren in hoogte, schapverdelers en op maat te maken decoraties en technieken.

Leverancier Vlastuin gaat uit van een 90 procent besparing op karton bij elke promotionele actie. Met een minimale levensduur van drie jaar voor het systeem, zou dat betekenen dat er circa 86 procent CO 2 wordt bespaard ten opzichte van kartonnen displays.

Bron: Levensmiddelenkrant