Hoogvliet laat boodschappen bezorgen door Thuisbezorgd.nl

BLEISWIJK – Hoogvliet supermarkten gaat boodschappen dezelfde dag laten bezorgen door Thuisbezorgd.nl. De bezorgoptie voor de eerste twee filialen in Rotterdam en Leiden is nu beschikbaar in de app van de bezorgdienst. Er is een uitgebreide selectie van artikelen uit het Hoogvliet-assortiment beschikbaar waaronder vers brood en verspakketten.