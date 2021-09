Hoogvliet nudges stimuleren shoppers om meer groente en fruit te kopen

BLEISWIJK – Hoogvliet heeft in samenwerking met Nationaal Actieplan Groente en Fruit (NAGF) en onderzoeksbureau Future of Food Institute online nudges ingezet om de verkoop van groente en fruit te stimuleren. Tijdens dit tweede Ga voor Kleur Lab steeg de verkoop van groenten met 7 procent en er werd 6 procent meer fruit verkocht.

Met het Ga voor Kleur Lab onderzocht het NAGF hoe de verkoop van groenten en fruit gestimuleerd kan worden door middel van nudging: duwtjes geven in de goede richting om gedrag te veranderen. In 2018 vond het eerste Lab plaats, in een supermarkt in Leidschenveen. Hier kwamen positieve resultaten uit. “Met de stijgende lijn van mensen die online boodschappen doen, was het tijd om ook hier te testen of nudging kan helpen de aankoop te verhogen”, volgens het NAGF.

Familiesupermarkt

Kevin van den Berg, category manager online bij Hoogvliet: “Hoogvliet is een echte familiesupermarkt. Wij vinden gezond eten belangrijk voor alle families en helpen onze klant graag bij het maken van de keuze voor meer groente en fruit. De ervaringen die we hebben opgedaan tijdens dit onderzoek zullen wij zeker gaan toepassen bij het ontwikkelen van onze website en app.” Het unieke van het onderzoek, is dat deze in de echte online winkelomgeving is gedaan. Hierdoor geven de uitkomsten betrouwbare weergave van de potentiële effecten van nudging.

Het onderzoek

Het Ga voor Kleur Lab liep van 25 mei tot 28 juni in de online omgeving van Hoogvliet. Op zowel de website als in de app werden diverse ‘duwtjes’ ingezet om groente- en fruitverkoop te stimuleren. De ‘duwtjes’ zijn ontwikkeld aan de hand van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen met het Ga voor Kleur Lab in de fysieke supermarkt. Online shoppers werden tijdens de onderzoeksperiode in twee groepen ingedeeld: de ene groep kreeg de nudges te zien en de controlegroep kwam terecht in de reguliere omgeving. Deze twee groepen werden met elkaar vergeleken.

Bron: Levensmiddelenkrant