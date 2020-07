Hoogvliet opent 71ste supermarkt

ROTTERDAM – Aan de Ceintuurbaan in Rotterdam opent Hoogvliet een nieuwe vestiging. Vanaf 16 juli kunnen consumenten terecht.

In de supermarkt is er gelet op het overbrengen van een goede sfeer. Zo is er een ruime versafdeling, zijn er brede paden en zorgen sfeerelementen van hout en digitale schermen voor een moderne uitstraling. Ook benadrukt de supermarkt dat er met alle coronamaatregelen rekening is gehouden, zodat consumenten en medewerkers veilig hun gang kunnen gaan.

Vers

Bij de vestiging ligt het accent op aandacht voor versproducten. Brood vanuit de Hoogvliet bakkerij wordt in de winkel gesneden, voor een krokante korst. Ook biedt de supermarkt veel versproducten, zoals vlees uit de eigen slagerij en een verseiland met tapas, kazen, traiteurmaaltijden en pizza’s.

Op de 16de van deze maand zijn klanten vanaf 8.00 uur welkom. De eerste honderd die de vestiging binnengaan worden extra in het zonnetje gezet. Zij krijgen een gratis chocoladecake en een shopper. Ook krijgen alle klanten tot en met 21 juli 10 euro korting bij besteding vanaf 50 euro. Daarnaast kunnen klanten met een actielot vanaf de site prijzen winnen en zijn er voor ‘010’ tien extra aanbiedingen.