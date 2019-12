Huismerken grote winnaars Product van het Jaar

AMSTERDAM – Bij de Product van het Jaar-verkiezing vielen huismerken dit jaar verrassend vaak in de prijzen. Met name Jumbo en Coop, maar ook Albert Heijn en Detail Result Groep gaan met meerdere categorieprijzen naar huis. Jan Linders krijgt met zijn Korengoud Rijstevlaai met slagroom de hoogste beoordeling van consumenten en is daarom ‘overall winnaar’.

Jumbo wint in tien categorieën, onder andere met het kaiserbroodje dat vorig jaar overall winnaar werd. Coop wint acht prijzen en bewijst zich daarmee in alle vlees- en viscategorieën. Albert Heijn oogst waardering met onder andere 100% Pindakaas en Rivolo cherrytomaatjes en Detailresult Groep wint prijzen met huismerk 1. De Beste in de categorieën snoep, soep en wijn.

Jan Linders supermarkten wint twee prijzen voor hetzelfde product. De Jan Linders Korengoud Rijstevlaai met slagroom is verkozen tot beste banket en wint de overallprijs. “We zijn ontzettend trots dat onze klanten de rijstevlaai hebben verkozen tot het allerbeste Product van het Jaar 2019-2020.”, aldus Bart van Loon, Category Manager Vers bij Jan Linders Supermarkten. “Kwalitatieve producten uit onze eigen streek zijn een belangrijke pijler voor onze formule. De Jan Linders Korengoud Rijstevlaai met slagroom is hier een mooi voorbeeld van. We willen onze klanten continue verrassen en inspireren met heerlijke producten, waar mogelijk uit onze eigen streek. We hopen dan ook dat onze klanten ons in de toekomst hiervoor blijven waarderen.”

Tien Europese landen

De verkiezingen worden georganiseerd door Q&A en Consumer Contest Company en worden voor de zesde keer gehouden. In de afgelopen maanden zijn er ruim 37.000 beoordelingen gegeven over 128 producten in verschillende categorieën. Consumenten beoordeelden hun favoriete product(en) op de eigenschappen prijs-kwaliteitsverhouding, productpresentatie en gebruikstevredenheid. Naast deze producteigenschappen stonden de aspecten herhaalaankoop en aanbeveling van het product centraal. Het concept bestaat sinds 2014 en wordt inmiddels in tien Europese landen georganiseerd. De complete lijst met winnaars staat op de site van organisator.

Bron: Levensmiddelenkrant