Hybride transporttrucks AH laden sneller op

ZAANDAM - Partners DAF Trucks, Peter Appel Transport, Simon Loos, TNO, VDL Groep, Heliox en Albert Heijn hebben de handen ineen geslagen om duurzame oplossingen te testen voor zero-emissie transport met elektrische trucks. Waaronder een sneller oplaadsysteem op het regionale distributiecentrum in Zaandam.

Albert Heijn en bovengenoemde partners startten een jaar geleden een proeftuin waarin elektrische en plug-in hybride trucks worden ingezet om supermarkten in de binnenstad zero-emissie te beleveren vanaf Albert Heijns regionale distributiecentrum in Zaandam. De pilot wordt ondersteund door de “Demonstratieregering Klimaattechnologieën en -innovaties in Transport” (DKTI).

Upgrade

De upgrade in het oplaadsysteem zorgt ervoor dat de batterijen van de e-trucks sneller opladen. Eerst bedroeg dat 70 minuten, maar door de nieuwe vloeistof gekoelde laadkabels en stekkers is die tijd teruggedrongen naar 35 minuten. Die laadpunten worden weer opgeladen door de zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum.



Leren

"Met onze partners in dit project leren we elke dag iets op weg naar zero-emissie distributie op grote schaal. De stap naar 300 kW-laden met vloeistofgekoelde stekkers is voor ons heel belangrijk in ons intensieve proces dat 24 uur per dag en 7 dagen per week doorgaat. In dat proces willen we voorkomen dat chauffeurs moeten wachten op het bijladen van batterijen. Met deze stap komen we een stuk dichter bij dat doel.", vertelt Peter Leegstraten, Manager Transport Expertise van Albert Heijn.

Bron: Levensmiddelenkrant