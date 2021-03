IJsspecial: Jumbo: ‘Kracht van categorie zit in innovaties’

Jumbo kijkt naar onderscheidend vermogen, smaak en invulling voor al zijn doelgroepen

VEGHEL - Het ijsaanbod bij Jumbo verschilt per vestiging om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen van de klant. Bij de Jumbo Foodmarkt is het grootste aanbod te vinden en bij de Jumbo City-winkels wordt gefocust op ijs als impulsaankoop. Michelle Muller, assortimentsmanager Vriesvers bij Jumbo, vertelt over de ontwikkelingen in de category en de visie van Jumbo.

Het aanbod ijs is divers bij Jumbo. Van een gemiddeld schap valt dan ook niet te spreken. Wel bestaat het assortiment uit handijs en schepijs. “De ruimteverdeling in de winkels verschilt gedurende de seizoenen. Meer handijs in de zomer en meer schepijs in de winter”, vertelt Muller. De formule heeft diverse schappenplannen, zodat het voor elke vestiging mogelijk is om het optimale assortiment aan te kunnen bieden. “We zien bijvoorbeeld per winkel grote verschillen in premiumijs en meer basis-ijs.”

Omzetgroei

De kracht van de categorie zit volgens Muller in de innovaties. Elk jaar zijn er meerdere lanceringen vanuit zowel A-merken als private label, waardoor de omzet sterk groeit. IJs speelt daarnaast ook een belangrijke rol tijdens de feestdagen. “Vorig jaar heeft Jumbo met de chocodriptaart de vakjuryprijs private label gewonnen voor Vriesversproduct van het Jaar.

Hier was Jumbo de eerste retailer met een taart gemaakt van drie lagen ijs. Vorig jaar hebben we de succesvolle rubydriptaart gehad tijdens de feestdagen, de nieuwe smaak binnen ijs.” Over de omzet is Jumbo dan ook positief. Het afgelopen jaar is de categorie ijs bij de formule met ruim 20 procent gegroeid. Die toename is vooral te zien op schepijs, waar de omzet met 30 procent is gestegen.

Trends

“Op het gebied van trends zien we momenteel een groot aanbod in premiumpints. Daarnaast zien we dit jaar weer een groei in het aantal mixdozen. Veel A-merken zien dat het goed gaat met de categorie, dus zijn er ook relatief veel innovaties van bekende merken uit andere categorieën”, zegt Muller.

Wat betreft de smaken ziet de assortimentsmanager veel karamel, koek en chocolade. Belangrijk voor Muller zijn het onderscheidend vermogen, de smaak en invulling voor alle doelgroepen. “Er is een enorm aanbod, maar wat wellicht kan veranderen is dat fabrikanten meer inspelen op de seizoenen door sneller te wisselen in de smaken. Er komen heel veel nieuwe toetreders in de categorie, maar vaak met vergelijkbare concepten. Fabrikanten kunnen zich onderscheiden door juist iets anders te doen, dus een unieke verpakking, smaak of uitstraling. Fun is heel belangrijk in deze categorie.”

