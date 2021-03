IJsspecial: Strakke vakverdelers en rails geheim voor schapindeling

‘Zorg dat de vriezer er strak en goed gevuld uitziet’

DINXPERLO - Het presenteren van producten in een supermarkt is een vak op zich. Want hoe lekker een product ook is, de consument moet het wel kunnen vinden. En wanneer er koeldeuren tussen zitten, is er toch een fysieke barrière voordat er naar het product wordt gegrepen.

“Gelukkig is er wat betreft presentatie niet zo veel verschil tussen een vriesvak en andere vakken”, vertelt Harm Schreurs. Hij werkt als een van de directeuren bij VKF Renzel, dat onder andere is gespecialiseerd in product-, schap- en posterpresentaties.

“Om het heel simpel te zeggen: onze attributen moeten producten in een juiste sfeer neerzetten. Als je een krant wilt verkopen, gaat dat beter wanneer ze netjes in een rekje liggen of in een staander op de grond, dan wanneer je ze in een hoop over de grond verspreid. Wij zorgen voor de bakjes, net als vakverdelers en barcodeprijskaartrails, of we maken op verzoek van de klant gepersonaliseerde items om artikelen en diensten te promoten.”

Om producten te kunnen verkopen, moet je ze aanbieden in het element dat bij ze past. Heb je een koopjeshoek, dan kun je de producten het beste presenteren op een niet te dure manier en dus aanbieden in goedkope materialen. “Dat klinkt heel logisch, toch? Als je het op die manier presenteert, klopt het beter bij de gedachte van de consument”, meent Schreurs. In een vriesvak is dat daarentegen minder vaak het geval. “Het devies daarvoor luidt: zorg ervoor dat de vriezer er strak en goed gevuld uitziet”, zegt hij.

Duidelijkheid

Dat is prima te realiseren door het gebruik van strakke vakverdelers en barcodeprijskaartrails. “Dat geeft de consument duidelijkheid”, legt Schreurs uit. “In de koeling wordt dat onder andere gedaan door plexiglas platen met uitsparingen erin, zodat de koele lucht goed door de hele vriezer verspreid kan worden.” Vervolgens is het van belang dat de producten goed naast elkaar op de stellingen komen te staan.

Daarnaast is het ook mogelijk om de techniek vacuümvormen te gebruiken. Uit een polystyrenen plaat wordt dan met behulp van een matrijs een bepaalde vorm getrokken, waardoor er een soort geleiderail ontstaan waar elk product precies in past en op een gelijke afstand komt te staan. “Het is duurzaam, kan tegen kou en ziet er ook nog eens verzorgd uit. Daarmee komt een product beter naar voren”, vertelt Schreurs. “Het doel van onze tools is ook niet om op te vallen. Wij doen het goed als ze zo onzichtbaar mogelijk zijn: dan gaat alle aandacht naar de producten waar het om gaat.”

Promoten

Wanneer een fabrikant zijn eigen product er in het schap extra wil laten uitspringen, is er volgens Schreurs één ding dat het beste werkt: promoten. “Wanneer een product in de actie is, kan er gewerkt worden met wat wij ‘schapstoppers’ noemen, omdat de consument stopt bij het schap als er een extra attractieve waarde is. Simpel gezegd werkt een extra pvc-plaatje in de barcodeprijskaartrail, waar groot de aanbieding op staat, toch het best.” Eén keer laten proeven dus, en vervolgens in het geheugen komen te zitten van de consument. “Zo vestig je de aandacht op je product.”

