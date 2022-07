Inflatie maakt vleesvervangers goedkoper dan vlees

NIEUWVEEN – Door de hoge inflatie, hoge grondstofprijzen en productiekosten wordt alles duurder. Onderzoek laat zien dat de prijzen van vleesvervangers niet zo hard zijn gestegen als die van vlees. Daardoor is in veel gevallen de vervanger nu goedkoper.

In opdracht van ProVeg Nederland heeft Stichting Questionmark in februari van dit jaar bij de grootste supermarktketens de prijzen vergeleken van vleesproducten en hun plantaardige tegenhangers. Deze maand heeft de stichting opnieuw onderzoek gedaan naar de prijzen. Daaruit blijkt dat de vleesvervangers nu vaak goedkoper zijn.

Goedkoper

In februari was er nog een duidelijk onderscheid in prijs in het voordeel van de dierlijke producten. In de maanden daarna zijn de prijzen van zowel de plantaardige als dierlijke producten gestegen. Van vlees (gemiddeld +21 procent) zijn die echter harder gestegen dan van vleesvervangers (gemiddeld 2 procent). Daardoor zijn de meeste plantaardige vervangers nu voor het eerst goedkoper.

Marges

Volgens Pablo Moleman van ProVeg is niet alleen het gebruik van grondstoffen in de vleesindustrie oorzaak van de prijsstijgingen. “Vlees was altijd al een product waar je enorm veel grondstoffen voor nodig hebt. Om een kilo vlees te maken heb je tot wel tien kilo graan nodig. Maar ook marges op vlees zijn flinterdun en te klein om de hogere kosten te dekken. De concurrentie op prijs hield de supermarkten in een wurggreep. Van de vleesvervangers zijn de marges veel hoger. Dat kan een verklaring zijn voor de lagere prijsstijgingen van deze producten.”

Voor consumenten was de hogere prijs van vleesvervangers vaak een belemmering. In het onderzoek is gebleken dat in de meeste gevallen bij de onderzochte supermarkten de plantaardige tegenhangers goedkoper zijn. Dat verschilt per keten en per product. Prijs hoeft dus niet altijd meer een reden te zijn om vleesvervangers te laten staan.

Bron: Levensmiddelenkrant