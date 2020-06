‘Jumbo goede gegadigde voor overname Hema’

ING sectorbanker Dirk Mulder geeft visie op Hemasoap

AMSTERDAM - “Ik ben niet verbaasd, er moést namelijk iets gebeuren”, zegt Dirk Mulder, sector banker Trade & Retail bij ING. De specialist reageert op de overname van Hema door de schuldeisers van het bedrijf. Dit gebeurt in ruil voor een verlaging van de schulden van 750 miljoen naar 300 miljoen euro. Mulder sluit ook een overname door Jumbo niet uit.

“Ik vind het positief; Hema is een mooi bedrijf en krijgt zo weer wat ruimte om te ademen”, zegt Mulder. Het nieuws van een mogelijk faillissement van het warenhuis werd bedroefd ontvangen door veel consumenten, merkte de bankier de laatste maanden op. “Wij hebben ook andere ‘pareltjes’ gehad in de Nederlandse winkelstraat die lang stil stonden, maar Hema bewijst nog steeds relevant te zijn. Toen V&D en Blokker in dezelfde situatie zaten, waren de gevoelens van consument minder heftig. Hema heeft in dat opzicht veel bijval en lijkt echt iets toe te voegen in de winkelstraat”, merkt Mulder op.

Aandelen

Na implementatie zal 450 miljoen euro aan totale obligatieschuld worden omgezet in aandelen, een zogenaamde debt equity swap. De groep obligatiehouders die zich heeft verenigd zal zo alle aandelen van Hema in handen krijgen.



Naast het wegstrepen van 450 miljoen euro aan schulden, stelt het akkoord ook dat de jaarlijkse rente zakt van 50 miljoen naar 30 miljoen euro. Mulder: “Het viel mij op hoe positief dit werd geformuleerd in het persbericht. Want dit betekent in feiten dat de rente in verhouding behoorlijk is gestegen.” De rente stijgt van 6,67 procent naar 10 procent.

Moelis & Co

Marcel Boekhoorn verliest zo zijn eigenaarschap, twee jaar nadat hij de keten overnam van Lion Capital. Hoewel Boekhoorn in dit scenario ‘verliest’, was er volgens Mulder al niet meer een alternatief win-scenario mogelijk voor Boekhoorn. Een oplossing waarbij een deel van de schuld komt te vervallen en schuldenaren de eigenaren worden is wel redelijk uniek. Mulder herinnert zich toch een vergelijkbare casus: “De obligatiehouders bij Hema hebben zich laten adviseren door het Amerikaanse Moelis & Co. Interessant is dat deze zakenbank vorig jaar een soortgelijk scenario heeft uitgewerkt voor het Duitse industriële bedrijf Galapagos.”



Bij deze Duitse overeenkomst kregen de schuldeisers de sleutels van het bedrijf in handen, om het vervolgens weer door te verkopen aan de voormalige eigenaar. “Het zou alsnog kunnen dat ook Boekhoorn in de toekomst via de achterdeur terugkomt”, verwacht Mulder. Maar de bankier hoopt dat wanneer de boekhouders een partij vinden om Hema over te nemen, deze ‘gevoel’ heeft voor retail.



Jumbo

In februari ging de samenwerking van Hema met Jumbo van start. Dit partnerschap loopt volgens Mulder geen gevaar, in tegendeel zelfs. “Ik vind het geen vergezocht idee dat Jumbo als overnemer in beeld komt”, zegt de bankier. Winkelketen Blokker kwam afgelopen maanden ook ter sprake als belanghebbende, maar Mulder ziet in de Veghelse formule toch een betere kandidaat, ook gezien de moeilijke tijd die Blokker achter de rug heeft. “Ik denk dat Jumbo een goede gegadigde zou zijn voor Hema”, aldus Mulder.



Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops