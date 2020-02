Samenwerking Jumbo en Hema gestart

AMSTERDAM/VEGHEL - De samenwerking tussen Jumbo en Hema is een feit. Met ingang van 6 februari is een deel van het Hema assortiment verkrijgbaar bij de Jumbo Foodmarkten in Breda en Tilburg.

Frits van Eerd, ceo van Jumbo en Tjeerd Jegen, ceo van Hema, openden vanmorgen samen het eerste Hema-schap in de Jumbo Foodmarkt in Breda.

Oer-Hollands

Van Eerd: “Vandaag zeggen we vol trots: Hallo Hema! De onthulling van het Hema assortiment bij Jumbo Foodmarkt Breda is een mijlpaal in onze samenwerking. Jegen: “Vandaag wordt echt tastbaar hoe twee oer-Hollandse merken elkaar kunnen versterken. En dit is nog maar het begin."

Samenwerking

De introductie van HEMA artikelen bij Jumbo winkels is de eerste stap in de samenwerking tussen de bedrijven. Verder neemt Jumbo de komende tijd de huurcontracten van 17 HEMA winkellocaties over, voornamelijk op stadslocaties. Ook gaan Jumbo en HEMA op zes stationslocaties een gezamenlijk winkelconcept ontwikkelen waarbij Jumbo het foodassortiment levert. Daarnaast is HEMA toegetreden als co-sponsor tot de wieler- en schaatsploegen van Team Jumbo-Visma.

Bron: Levensmiddelenkrant