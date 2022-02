Initiatiefnemer Isabel Boerdam van de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel blikt terug

‘Iedereen wil er nu bij horen’

[SPECIAL: WEEK ZONDER VLEES & ZUIVEL] AMSTERDAM - De Nationale Week Zonder Vlees wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd, waarbij voor het eerst ook zuivel is toegevoegd. Meesterbrein is Isabel Boerdam, die in 2018 aan haar keukentafel een campagne bedacht om Nederland bewust te maken van de impact die het eten van vlees heeft op het klimaat. Niet om met het vingertje te wijzen, maar om te laten zien hoe leuk, lekker en gemakkelijk het is om meer plantaardig te eten. Hoe kwam ze op het idee van de campagne en wat zijn de hoogtepunten geweest?

Het is niet niks om from scratch een campagne te starten, waarbij talloze partners – het zijn er inmiddels 80 – zich willen aansluiten en die als doelgroep heel Nederland heeft. Maar het moest gebeuren, vond Boerdam, die zich vol energie op haar zelf gestelde taak stortte.

Vijf jaar geleden organiseerde je de eerste week zonder vlees. Wat ging daaraan vooraf ?

“Ik ben sinds mijn negende vegetariër en vond dat ik een veel frissere, modernere en enthousiastere kijk op eten zonder vlees had dan de rest van de wereld. Daarom begon ik in 2013 met een foodblog, De Hippe Vegetariër. Hierin inspireerde ik mensen met vegetarische recepten.

Vervolgens kwam het klimaat steeds meer in het nieuws en daar werd altijd gesproken over elektrische auto’s en zonnepanelen als oplossing voor de problematiek. Uit frustratie over het ontbreken van het eten van minder vlees als oplossing besloot ik een meer activistische pet op te zetten.”

Wat waren je doelstellingen destijds?

“Ik zat in mijn eentje aan de keukentafel toen ik de campagne bedacht, dus allereerst wilde ik die daadwerkelijk van de grond te krijgen. De campagne moest in heel Nederland zichtbaar zijn en ik wilde iedereen erbij betrekken. Ik had een 360° idee in mijn hoofd.”

Met welke uitdagingen kreeg je te maken?

“Ik dacht dat een paar grote sponsors mij wel 25.000 euro wilden geven, maar dat was niet zo. Toen ben ik gaan zoeken naar 50 bedrijven die ieder 2.500 euro wilden bijdragen, en dat is wel gelukt. Tot op de dag van vandaag maakt deze constructie deel uit van het succes van de week zonder vlees. Inmiddels betalen de partners overigens ieder 5.000 euro.”

Wat betekent het om partner te zijn van de week zonder vlees?

“Ze leveren een financiële bijdrage, maar het is ook de bedoeling dat ze actief communiceren op hun eigen kanalen. Ze zijn dus echt ambassadeurs van de week zonder vlees en zuivel. Van onze kant inspireren we de partners en wij communiceren via onze eigen kanalen, bijvoorbeeld ons magazine. We helpen elkaar.”

Op welke manieren heeft de week zonder vlees zich ontwikkeld in de afgelopen jaren?

“Waar ik de partners het eerste jaar nog schoorvoetend over de streep moest trekken, zag ik dat ze het tweede jaar al enthousiast meededen. Van de positie van underdog zijn we gegroeid naar een platform waar iedereen bij wil horen. Het aantal partners is gegroeid, net als onze bekendheid. 46 procent van de Nederlanders kent de week zonder vlees inmiddels en 14 procent heeft actief meegedaan.

Voor de aankomende editie hebben we daarom een volgende stap gezet. We hebben het eten van minder vlees bespreekbaar gemaakt in de afgelopen jaren, nu doen we hetzelfde met zuivel. Want ook het eten van zuivel heeft een grote impact op het klimaat.”

Wat waren voor jou de hoogtepunten van de afgelopen vier edities?

“Op 5 maart 2018 besteedde het NOSjournaal aandacht aan de week zonder vlees. Iets wat door mij aan de keukentafel in gang was gezet, werd landelijk uitgezonden. Dat was een persoonlijk hoogtepunt voor mij. Daarnaast hebben we hele bijzondere dingen kunnen organiseren. Zoals een pop-upstore op Utrecht CS in 2019. Hier konden we met geïnteresseerden in gesprek gaan. In 2020 openden we een pop-uprestaurant in Muiden, waar we zeven dagen lang eten serveerden en mensen ontmoetten. Helaas konden we vanwege de coronaregels niet iets vergelijkbaars doen in 2021. We hebben toen een restaurantbox bedacht, die in heel Nederland bezorgd kon worden.”

Welke rol denk je dat de week zonder vlees heeft gespeeld in het veranderende denken over vlees eten in Nederland?

“Dat is absoluut een belangrijke rol geweest. Dit was de eerste toonaangevende campagne die Nederlanders meer bewust heeft gemaakt van de impact van het eten van vlees. Niet door met het vingertje te wijzen, maar door te laten zien hoe leuk, lekker en gemakkelijk het is om geen of minder vlees te eten. Het is meer gaan leven en meer geaccepteerd geworden.”

Wat zijn de manieren voor de horeca om mee te doen aan de week zonder vlees en zuivel?

“De eerste drie jaar waren restaurants onderdeel van de campagne middels onze Vegetarische Restaurantweek. Door corona hebben we dat vorig jaar en dit jaar niet kunnen doorzetten. Op dit moment hebben we geen horecavertegenwoordiging tijdens de week zonder vlees en zuivel. Wel zijn we in gesprek met DiningCity over hoe we dit in de toekomst gezamenlijk zouden kunnen invullen. Uiteindelijk hangt het af van de ontwikkelingen in de horeca. De branche heeft een moeilijke tijd gehad en zal misschien eerst willen aansterken.”

Wat zijn je ambities voor de volgende edities?

“Met de toevoeging ‘en zuivel’ hebben we al een hele grote en spannende stap gezet, waarmee we tegelijkertijd koploper blijven met onze campagne. Daarnaast hebben partijen als Ikea en de NS zich inmiddels ook bij ons aangesloten. Ik concludeer daaruit dat onze campagne gedemocratiseerd is; iedereen wil erbij horen. Mijn droom is nog eens een week zonder vlees in Europa te introduceren. Ik weet echter niet of dat heel realistisch is...”

Op welk punt is je missie geslaagd?

“Wanneer het normaal is geworden om meer plantaardig te eten en iedereen dat op zijn eigen manier invult. Ik denk dat de week zonder vlees en zuivel over tien jaar overbodig is geworden.”

