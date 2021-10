Innocent opent CO2-neutrale drankjesfabriek

ROTTERDAM – Sappen- en smoothieproducent innocent opent haar eerste fabriek genaamd de blender in de Food Hub aan de Rotterdamse Haven. Deze week rollen de eerste sappen en smoothies van de band. De fabriek heeft een totale capaciteit tot 300 miljoen liter op jaarbasis voor heel Europa. Acht miljoen liter is voor de Nederlandse markt.

"We zijn heel trots dat deze eerste volledig CO2-neutrale drankjesfabriek in Nederland wordt geopend. Hier kunnen we voor al onze Europese collega's klimaatneutraal produceren en geeft het ons de mogelijkheid om van heel dichtbij de ontwikkeling en productie van onze smoothies en sapjes te volgen", zegt Christiaan van Doornik, country manager innocent Benelux.

Groene energie

In de nieuwe fabriek zijn veel ingenieuze manieren bedacht om het energieverbruik te verminderen. Zo wordt ernaar toe gewerkt om de uitstoot per liter sap met 50 procent te verminderen. Onder andere door overtollige warmte uit het pasteurisatieproces te hergebruiken. Momenteel wordt de energie die verder nodig is geleverd door een externe leverancier van groene energie. De producent heeft de ambitie om deze energie later te winnen uit windmolens en zonnepanelen uit eigen beheer.

Rotterdamse Haven

Met de centrale ligging in de Rotterdamse Haven worden de afstanden voor de aanlevering van grondstoffen en de distributie een stuk minder groot. In de toekomst moet alle logistiek in en rondom de fabriek zero-emissie worden. De eerste stappen worden al gezet doordat de aanvoer van sinaasappelsap wordt vervoerd met elektrische 50-tons vrachtwagens. Daarnaast wordt er met behulp van een nieuw schoonmaaksysteem 75 procent minder water verbruikt ten opzichte van conventionele schoonmaaksystemen.

Duurzaamheid

“Door de combinatie van de nieuwste technieken en de holistische benadering is de blender daadwerkelijk een fabriek die beter is voor mens, planeet en bedrijf”, laat innocent in een persbericht weten. Een onderdeel van de samenwerking met vijfhonderd B Corps is de toezegging om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Innocent heeft echter de ambitie om in 2025 al CO2-neutraal te opereren door middel van compensatieprojecten. Het bedrijf gaat de komende tijd investeren in duurzaam beheer en gebruik van de natuur. Met dergelijke projecten hoopt innocent andere bedrijven te inspireren dit voorbeeld te volgen en ze laten weten dat de deuren van de fabriek voor iedereen wagenwijd openstaan.

Werknemers

“We willen het stigma over werken in een fabriek veranderen. Werken in een fabriek wordt vaak als ongezond beschouwd, maar de blender wordt de eerste WELL gecertificeerde fabriek ter wereld. Dit betekent dat er een hoge standaard is voor de werkomgeving. Denk daarbij aan veel daglicht en schone lucht, gezonde voeding, een gym, goede klimaatbeheersing en ook de mogelijkheid om je even terug te kunnen trekken naar een rustige plek wanneer je dat nodig hebt’’, vertelt Marieke Been, people lead voor de fabriek bij innocent. De fabriek creëert werkgelegenheid voor meer dan tweehonderd mensen.

Bron: Levensmiddelenkrant