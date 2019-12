IRI: ‘Consument valt voor repen met natuurlijke ingrediënten’

ZALTBOMMEL - Mueslirepen, fruitbiscuits en andere repen voor tussendoor. Steeds meer fabrikanten hebben producten in hun portfolio binnen deze categorie. Zeker het aantal gezonde snacks krijgt de laatste jaren meer aandacht van de consument.

De categorie verantwoord tussendoor heeft de laatste jaren een stabiele omzet. Vorig jaar werd er binnen deze productgroep 123 miljoen euro omgezet, wat 1,8 procent meer is dan in 2017. Deze categorie wordt onderverdeeld in biscuits, repen en bitesizes. “Er zit procentueel gezien een grote daling in de omzet van bitesizes, maar dat valt in realiteit wel mee. Biscuits daarentegen verliezen echt van de repen. Dat komt door de toenemende vraag naar gezonde tussendoortjes”, licht Sjanny van Beekveld van IRI toe. “De groei zit ‘m in de stijging van het aantal gezonde repen. Daarin zijn veel nieuwe, kleinere partijen actief die met range op de markt komen. Dit slaat aan bij de consument die op zoek is naar een hippe en gezonde reep met enkel natuurlijke ingrediënten.” Dat is volgens Van Beekveld echt de trend van nu: hoe puurder het tussendoortje, hoe groter de kans dat de consument het in haar winkelmandje gooit.

Private labels

In tegenstelling tot veel andere categorieën verliest private label het van de grote merken in verantwoorde tussendoortjes. “Dat is op zich niet zo gek, want een fruitbiscuit is makkelijk na te maken, maar gezondere producten met natuurlijke ingrediënten is net een stap verder. Dit resulteert erin dat de grote merken in deze categorie voor de omzetgroei zorgen. Zij weten tenslotte ook beleving aan hun product mee te geven door een unieke verpakking en de hele campagne om de introductie heen. Dat spreekt de consument aan”, vertelt Van Beekveld. “Ondanks de omzetdaling binnen bitesizes zijn ook hierin veel trendy concepten te vinden die vaak worden gekocht, denk aan kleine fruitsnacks voor onderweg. Het aandeel private labels is in dit segment eveneens laag.”



Bron: Levensmiddelenkrant