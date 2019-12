IRI: 'Dieetproducten zien grootste procentuele omzetgroei'

ZALTBOMMEL - In de categorie reform, dieet en slimming wordt er in de eerste 36 weken van dit jaar een totale omzetstijging van 1 procent gerealiseerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Toen bedroeg de omzet 110 miljoen euro, dit jaar 111 miljoen euro. Procentueel gezien ligt de grootste omzetstijging bij de dieetproducten, zo vertelt Ancèl Dost van IRI.

In de afgelopen jaren is er een golfbeweging te zien in de omzet van reform, dieet en slimming-producten. In 2016 lag de omzet op 157 miljoen euro, een jaar later op 162 miljoen euro en afgelopen jaar op 158 miljoen euro. Dieetproducten vertonen in de afgelopen drie jaar stabiele stijging. In de eerste 36 weken van dit jaar ligt de omzet 8,5 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit jaar ligt de omzet op 32 miljoen euro. “De grootstegroep binnen het dieetsegment zijn glutenvrije producten, die groep is goed voor 72 procent van het dieet-schap. Binnen het dieetsegment is brood de grootste productgroep, dat hangt weer samen met de glutenvrije producten”, aldus Dost. “Het is lastig om de categorie reform, dieet en slimming ‘strak’ te bekijken omdat de producten zo verschillen.”

Reform

Dost vervolgt: “kijkende naar het reform- en natuursegment, wat het grootste segment van de drie is, zie je dat de afgelopen twee jaar de omzet is afgenomen. De prijzen zijn iets gestegen, maar zorgen niet voor een omzetstijging. Wel zien we een kleine stijging in de promotie van reform- en natuurproducten, maar het aantal producten vertoont een kleine daling.” Ondanks die kleine daling worden er wel nieuwe producten op de markt gezet, zoals een knäckebröd met sesam/zeezout-smaak of nieuwe mueslirepen, rijstwafels of een broodwrap. De grootste productgroep binnen het reform- en natuursegment zijn de zuidvruchten, noten en zaden. Zij beslaan een aandeel van 36 procent en worden vaak als gezond tussendoortje gebruikt. Ook al is de trend onder consumenten gezond en bewust eten, toch daalt de verkoop van de noten, zaden en zuidvruchten binnen natuur. Slimming-producten, afvalproducten zoals maaltijdshakes, zijn de kleinste categorie. “Door de jaren heen zien we een verschuiving van de verkoop van die producten naar online. De producten die nog in de supermarkt verkocht worden zien een flinke stijging vanaf 1 januari en voor de zomermaanden”, aldus Dost.

