IRI: ‘Meer omzet, meer online’

(CORONANIEUWS) ZALTBOMMEL – Supermarkten, drogisterijen en slijterijen groeien sterk ten opzichte van vorig jaar. Ook stijgt de omzet van online. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het wekelijkse Corona impact rapport van marktonderzoeker IRI.

De groei van supermarkten, drogisterijen en slijterijen is wel vertekend volgens de onderzoekers, omdat dat dezelfde week vorig jaar zowel koningsdag als 2e paasdag bevatte en dus minder verkoopdagen kende. Toch lijkt het erop dat vooral het vieren van Koningsdag thuis een positief effect heeft gehad op de verkopen van supermarkten en slijterijen.

De online capaciteit wordt langzaam uitgebreid, ziet IRI, en dat is ook zichtbaar in de online cijfers. Ten opzichte van vorige week is de online omzet weer met 8 procent gestegen en ligt ook hoger dan de omzetten voor Pasen.

Luxe artikelen

Op categorieniveau zijn vooral de invloeden van de verschuiving van Pasen zichtbaar. In week 15 komen er bij de groeicijfers voor (online) supermarkten veelal ‘luxe’ categorieën naar voren en categorieën gerelateerd aan Pasen. Vervolgens keren in week 16 juist weer categorieën gerelateerd aan Pasen terug in de bottom 5, omdat de paasomzet vorig jaar in week 16 viel.

Verder blijft opvallend dat voor totaal online met name personal-care-categorieën zich bij de top groeiers scharen. IRI vermoedt dat consumenten minder langs drogisterijen gaan voor persoonlijke verzorging als dit niet per se nodig is.

Bron: Levensmiddelenkrant