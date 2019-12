IRI: ‘Na jaren van daling zien we nu een positieve trendbreuk’

ZALTBOMMEL - Al enkele jaren verliest de categorie bakproducten omzet. Waar het in 2016 nog goed was voor een omzet van 181 miljoen euro ligt dat in 2018 op 170 miljoen euro. Dit jaar klimmen de producten weer langzaam uit het dal.

Die positieve trendbreuk is volgens Matthijs van der Pas van IRI te danken aan succesvolle nieuwe introducties en uitbreiding van het bestaande assortiment in bakmixen. “Kijkende naar de eerste 36 weken van dit jaar ligt de omzet van bakproducten op 115 miljoen euro; in dezelfde periode vorig jaar bedroeg die omzet 109 miljoen euro. De stijging komt voornamelijk voort uit de groei in de bakmixen. Daar kan je een onderverdeling in maken van zoete mixen, pannenkoekenmixen en basismeel”, aldus Van der Pas. De zoete mix ziet in de eerste 36 weken van dit jaar een omzetstijging van 5,8 procent ten opzichte van vorig jaar, de pannenkoekenmix een stijging van 3,3 procent en het basismeel een stijging van 10,1 procent. De laatste productgroepen zijn qua omvang een stuk kleiner dan de zoete mixen. Afgelopen jaar zijn varianten van traditionele mixen op de markt gekomen, zoals een marmercake, citroencake en een oud-Hollandse kruidencake. “Ook zijn er mixen voor brownies en MonChou-taart bijgekomen die goed aanslaan.”



Hartige taarten

Een lichte daling wordt genoteerd in de brood- en hartige taartmixen. Van der Pas legt uit dat die ontwikkeling mogelijk komt door het grotere aanbod in het koelvers-segment van quiches en hartige taarten. “Consumenten kiezen voor het gemak van een dagvers gemaakte quiche tegenover zelf al het werk verrichten.” Het weer heeft overigens weinig invloed op de omzet van bakproducten. Waar een goede zomer voor een hogere bier-, frisdranken- en vleesomzet zorgt door het vele barbecueën, heeft een natte lente of een relatief warme winter weinig invloed op bakproducten. “We zien wel een stijging tijdens de winterdagen, rond Sint en kerst.” Aan het eind van het jaar worden seizoensmixen voor oliebollen, kruidnoten, appelbeignets en speculaas aan het assortiment toegevoegd. “Deze waren in 2018 goed voor 2,2 procent van de totale jaaromzet van bakproducten”, aldus Van der Pas.



Bron: Levensmiddelenkrant